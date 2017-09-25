به گزارش خبرنگار مهر، غلامی نماینده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در نشست بررسی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان با بیان اینکه استراتژی اصلی شهرداری در مسئله کودکان کار، کاهش آسیب است، اظهار داشت: در همین راستا ۱۶ مرکز پرتو تأسیس شده که روزانه ۳۰۰۰ کودک به این مراکز مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: زیرساخت‌ این مراکز با شهرداری است اما اداره و راهبری آن به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار شده است.

نماینده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه کار کودک را نمی‌توانیم حذف کنیم، خاطرنشان کرد: اینها نان‌آوران کوچک هستند و هدف ما کاهش آسیب برای این کودکان است.

غلامی گفت: شورای حقوق کودک در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم تشکیل نشد، اما در دولت یازدهم مجدداً فعال شد.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران اعتقادی به جمع‌آوری کودکان کار ندارد، اضافه کرد: وقتی فرمانداری تهران می‌گوید این عمل انجام شود، شهرداری نمی‌تواند کاری انجام دهد، سازمان بهزیستی و شهرداری مخالف اجرای این طرح بودند اما شخص فرماندار دستور داد که طرح دستگیری کودکان اجرا شود و معتقد بودند این طرح در راستای اسناد بالادستی اجرا می‌شود.

نماینده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اظهار کرد: خودروهای شهرداری به صورت ۲۴ ساعته موظف شدند کودکان کار را دستگیر کنند؛ با این حال ما تأکید داشتیم حتماً مددکاران اجتماعی حضور داشته باشند و در نهایت این طرح با حضور کارشناسان فرمانداری اجرایی شد.

شهرداری اختیار داشت طرح را اجرا نمی کرد

غلامی تأکید کرد: به مددکاران شهرداری گفتیم تحت هیچ شرایطی کودکان کار را به زور جذب نکنند یا کودکان را هنگام جمع‌آوری دنبال نکنند و اگر خودشان تمایلی به جذب نداشتند، اصراری به دستگیر کردن آنها نداشته باشند.

وی با بیان اینکه کودکان کار در این طرح پس از جمع‌آوری، به مجتمع فوریت‌های اجتماعی منتقل می‌شوند، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار، تا روز گذشته ۳۵۲ کودک کار و خیابان در این طرح جمع‌آوری شدند که به مراکز یاسر، بعثت و نواب منتقل می‌شوند.

نماینده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در پایان گفت: اگر اجرای طرح در اختیار شهرداری بود، تحت هیچ شرایطی این طرح را اجرا نمی‌کردیم.

زباله دزدی کودکان ربطی به شهرداری ندارد

وی در پاسخ به انتقادهایی در خصوص استفاده پیمانکاران شهرداری در کودکان گفت: در قرارداد با پیمانکاران اشاره شده که حق استفاده از کودکان و افراد زیر ۱۸ سال را ندارند. البته تخلفاتی صورت می گیرد که ناشی از کوتاهی ناظران شهرداری است. در تهران با پدیده زباله دزدی مواجه هستیم که در این زمینه هم حضور کودکان دیده می شود و البته ربطی به شهرداری ندارد.