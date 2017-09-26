عملیات اجرایی فاز یک موکب دائم هرمزگان در مرز شلمچه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دالمن عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت موکب دائم هرمزگان در مرز شلمچه، بیان داشت: به‌منظور ارائه خدمات مناسب به زائران اباعبدالله‌الحسین(ع) در مرز شلمچه، موکب دائم هرمزگان در فاز یک با اجرای دو استراحتگاه آقایان و بانوان به متراژ ۶۰۰ متر مربع، تعداد ۴۰ چشمه سرویس بهداشتی، تعداد ۲۰ دوش حمام، دو استراحتگاه آقایان و بانوان ویژه خادمین به متراژ ۱۰۸ متر مربع و با اجرای محوطه‌سازی به میزان ۱۲ هزار متر مربع در حال احداث است.

وی ادامه داد: در قالب توافقنامه سه‌جانبه بین فرماندهی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان به‌عنوان کارفرما، ستاد بازسازی عتبات عالیات و حوزه امور عمرانی استانداری هرمزگان به‌عنوان دستگاه ناظر، اجرای فاز یک موکب دائم هرمزگان در مرز شلمچه آغاز شده است.

مدیرکل دفتر فنی و عمرانی استانداری هرمزگان افزود: موکب دائم استان هرمزگان سهم عمده‌ای در افزایش رفاه زائرین استانی حضرت امام حسین(ع) به خصوص در ایام اربعین حسینی برای عبور از مرز شلمچه دارد که تمامی مسئولین استانی برای اتمام آن طبق برنامه وفاق و همدلی داشته‌اند.

دالمن تصریح کرد: در حال حاضر این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی شامل اجرای زیرسازی و محوطه‌سازی، اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی استراحتگاه آقایان و بانوان و دو استراحتگاه خادمین در حال انجام است که پیش‌بینی می‌شود اجرای فاز یک مجموعه برای مراسم اربعین سال‌جاری آماده خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) شود.