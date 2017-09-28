جوایز برگزیدگان مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی که چهارشنبه شب با حضور مدیر دفتر تسهیلگری بافت تاریخی، داوران این مسابقه و رئیس انجمن سینمای جوانان استان فارس برگزار شد، جوایز منتخبان مراحل اول تا دوم این مسابقه اهدا شد.

در این مراسم، ابتدا علیرضا توکل مختصری از روند برپایی مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» بیان کرد.

رئیس انجمن سینمای جوانان فارس همچنین از طراحی مسابقه ای بین المللی از سوی این نهاد هنری خبر داد و گفت: پیشنهاد برپایی جشنواره فوق را به انجمن سینمای جوان ایران ارایه کردیم که به زودی سیاست گذاری ها و شکل گیری دبیرخانه دائمی آن آغاز می شود.

وی درعین حال به حضور تک تک هنرمندان و علاقه مندان سینمای جوان در شکل گیری این جشنواره ملی اشاره کرد و افزود: اهدافی که برای این رویداد عکاسانه تدوین شده بزرگ است.

توکل با توجه به برگزاری مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» با همکاری دفتر تسهیلگری، بهسازی و نوسازی منطقه تاریخی، فرهنگی شیراز به همراه مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو(ICH) اعلام کرد: از آنجا که استقبال از این رویداد تشویقی برای ادامه راه است، اهدافی که برای این جشنواره طراحی شده باعث شد پیرامون فرهنگ ایران زمین انگیزه بیشتری داشته باشیم و اهداف بزرگتری را در این باره دنبال کنیم.

سینمای جوان آهسته و پیوسته حرکت می کند

در ادامه محمد امین دانشور داور مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» هم یکی از ویژگی های مثبت این مسابقه را برخلاف دیگر رویدادهای استانی و ملی حرکت آهسته و پیوسته این مسابقه ارزیابی کرد و گفت: برگزارکنندگان مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» با درایتی که به خرج دادند گام ها را به شیوه ای برداشتند تا با توان بیشتری در ادامه مسیر قرار گیرند.

این هنرمند عکاس با اعلام اینکه از اکنون برای ملی شدن مسابقه یادشده عزمی به وجود آمده افزود: این رویداد در پی این است در ادامه مسیر خود سالانه عکاس برگزیده میراث فرهنگی ناملموس را معرفی کرده و جایزه ویژه ای به عکاس برتر آن اختصاص دهد.

دانشور ادامه داد: مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» در شکل سالانه امیدوار است عکاس برتر این حوزه را به عنوان جایزه به یکی از کشورهای آسیایی برای سفر عکاسی اعزام کند.

داور مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» موضوعی که برای این رقابت انتخاب شد را هم مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: میراث فرهنگی ناملموس از مواردی است که عکاسان ناخودآگاه هم به آن می پردازند اما در عمل این مسابقه موجب می شود عکاس شناخت بیشتری نسبت به موضوع پیدا کند.

این مدرس عکاسی بیان کرد: حیطه موضوعی این مسابقه آن چنان جای عکاسی دارد که تا سال ها می شود پیرامون آن به ثبت عکس پرداخت.

سپس مدیر دفتر تسهیلگری بافت تاریخی فرهنگی شیراز به بیان ابعاد موضوعی میراث فرهنگی ناملموس از دیدگاه «ICH» که زیرنظر مقوله ۲ یونسکو قرار دارد پرداخت که میان ۱۷۴ کشور به طور مشترک قرار دارد.

مجتبی گواهی با تاکید بر اینکه موضوع یادشده موجب پیوند میان کشورهای آسیای غربی و مرکزی است افزود: حدود ۴ سال است که دفتر تسهیلگری، بهسازی و نوسازی منطقه تاریخی، فرهنگی شیراز شکل گرفته و هدف خود را بر حفظ و پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس بنا گذاشته است.

وی در عین حال اعلام کرد: به این دلیل هم از ۲ سال پیش با کمیسیون ملی یونسکو در ایران کاری را آغاز کردیم که در پی آن تفاهم نامه ای شکل گرفت که به دنبال آن نشستی با حضور نمایندگان ارشد ۸ کشور آسیایی در شیراز برگزار شد.

تلاش برای جهانی شدن مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس»

گواهی از تلاش برای بین المللی شدن مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» از سال آینده خبر داد و گفت: در این راه نیازمند ایده ها و کمک های هنرمندانی هستیم که در سینمای جوان شیراز فعال هستند تا بتوانیم در آینده مسابقه ای جهانی را در رشته عکاسی برای شیراز به ثبت برسانیم.

در پایان این آیین جوایز برگزیدگان ۲ مرحله مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» اهدا شد که هومان باقرپور، محمدحسین نیکوپور و علی محمد عرفانی به عنوان برندگان تیرماه ۱۳۹۶ با موضوع «آیین ها و سنتها» و زهرا فصیحانی، فرزانه چقماق ساز، مرتضی نادری و غلامرضا حیدرپناه برندگان موضوع مردادماه ۱۳۹۶ که «مشاغل سنتی» بود جوایز خود را دریافت کردند. این در حالی است که از محسن لیراوی و سارا کشاورز هم در این بخش تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فراخوان مسابقه عکاسی «میراث فرهنگی ناملموس» یکی از فرهنگ های ناملموس است که انتخاب و داوری آثار به صورت متمرکز در دبیر خانه(انجمن سینمای جوانان –دفتر شیراز) توسط اساتید، فعالان و کارشناسان حوزه عکاسی و میراث فرهنگی انجام می شود.