به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین دوره مسابقات عکاسی بینالمللی یونسکو، فربد باوهای، عکاس جوان سقزی، موفق شد با اثر خود عنوان نخست را کسب کند.
این مسابقه جهانی که از ۲۶ مه تا ۵ اوت ۲۰۲۵ برگزار شد، با موضوع «زنان، نگهبانان میراث جادههای ابریشم» فرصتی برای جوانان کشورهای مختلف بود تا از منظر خود به بازنمایی میراث تاریخی این مسیر پرداخته و دیدگاههای خلاقانهشان را به نمایش بگذارند.
اثر برگزیده باوهای، که با عنوان «دختر سوارکار کرد» شناخته میشود، صحنهای از آئین نوروزی مردم کرد را به تصویر میکشد.
در این عکس، زن جوانی سوار بر اسب از میان آتش نوروزی میگذرد و مردم روستای چشمیدر در نزدیکی سنندج با شور و شوق به تماشای این آئین سنتی ایستادهاند.
این عکاس جوان در کنار دریافت مقام نخست، جایزه ویژهای به ارزش یک دوربین حرفهای عکاسی را نیز از آن خود کرد.
مسابقات عکاسی یونسکو که هرساله با موضوعات مختلف برگزار میشود، همواره فرصتی برای هنرمندان و عکاسان از سرتاسر جهان است تا آثار خود را در سطح بینالمللی به نمایش بگذارند و به معرفی فرهنگها و میراثهای مختلف بپردازند.
