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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۹:۲۲

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

برخورد جسم سخت عامل ۴۰ درصد فوتی های حوادث کار در اصفهان است

برخورد جسم سخت عامل ۴۰ درصد فوتی های حوادث کار در اصفهان است

اصفهان – مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: ۴۰ درصد فوتی های ناشی از حوادث کار در اصفهان ناشی از برخورد جسم سخت و سقوط از ارتفاع است.

علی سلیمانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار استان اصفهان  در پنج ماهه امسال اظهار داشت: در این بازه زمانی ۳۳ نفر که همگی مرد بوده‌اند جان خود را به دلیل حوادث  کار از دست داده‌اند که نسبت به آمار ۵۲ نفری سال گذشته با کاهش روبرو بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه برخورد با جسم سخت و سقوط از بلندی بیشترین علت فوت ناشی از حوادث کار در استان اصفهان بوده است، تصریح کرد: دلیل ۴۰ درصد از فوتی‌های ناشی از حوادث کار استان اصفهان این دو مورد بوده است.

 مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به آمار مصدومین ناشی از حوادث کار استان اصفهان در پنج ماهه امسال ابراز داشت: در این بازه زمانی یک هزار و ۱۱۴ نفر که شامل ۵۹ نفر زن و یک هزار و ۵۵ نفر مرد بوده‌اند به دلیل مصدومین ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کرده اند که در مقایسه با آمار یک هزار و ۲۴۷ نفری سال گذشته با کاهش ۱۰.۷ درصدی روبرو  بوده‌ایم.

کد مطلب 4102090

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