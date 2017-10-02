ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به موضوع قاچاق کالا و امنیت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی با اشاره به ارائه آمارهای عجیب درباره واردات کالاهای قاچاق به کشور اظهار داشت: من در این آمار که میزان کالاهای رسمی وارداتی به کشور ١٠ درصد باشد تردید دارم؛ این بدین معناست که ٩٠ درصد کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

وی با بیان اینکه پدیده قاچاق یک پدیده منفی در اقتصاد کشور است، افزود: نقش این پدیده شوم در کاهش تولید و عدم موفقیت کارخانه ها در بخش تولید تاثیر منفی دارد و راه حل مبارزه با قاچاق، تنگ کردن روزنه های ورود آن است که اجازه داده نشود قاچاق ادامه داشته باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اتخاذ تصمیماتی درباره مبارزه با قاچاق در طول یکی دو سال گذشته تاثیرگذار بوده است، ادامه داد: بر اساس آمار، میزان قاچاق کاهش یافته است، لذا باید از آقای شریعتمداری (وزیر صنعت) پرسیده شود که این آمار از کجا به دست آمده است.

بروجردی با بیان اینکه موضوع مربوط به قاچاق کالا در کمیته پیگیری مسائل اقتصادی کمیسیون امنیت ملی پیگیری می شود، یادآور شد: در بیانات ابتدای سال ٩۶ مقام معظم رهبری موضوعات مختلفی در زمینه اقتصادی مطرح شد که کمیسیون امنیت ملی به موضوعاتی همانند گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای مختلف، امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق ورود کرده است.

وی تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی چند جلسه با حضور مسئولان ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا و امنیت اقتصادی برگزار کرده است که این این جلسات در آینده نیز ادامه می‌یابد.