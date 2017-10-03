سازوکار جدید افزایش دستمزدها/ ترس از مقاومت دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز سه‌شنبه در جلسه مجمع فراکسیون نمایندگان ولایی حضور یافت.

وی در این جلسه اظهار کرد: سازمان برنامه خود را موظف به اجرای قانون برنامه ششم می‌داند، زیرا از طریق اجرای قانون برنامه می‌توانیم خواسته‌های مردم را محقق کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان وعده داد ظرف ۶ ماه آینده گزارشی از پیشرفت برنامه ششم به مجلس ارائه خواهد داد.

نوبخت اظهار داشت: برنامه ششم برای اجرا باید در ظرف بودجه‌های سالانه قرار گیرد؛ بودجه سال ۹۷ را دقیقاً باید در راستای تحقق اهداف برنامه ششم تدوین کرد.

وی از نمایندگان خواست تا برای تحقق بودجه سال ۹۷ جهت ایجاد ۹۵۵ هزار شغل و نرخ رشد سالانه به دولت کمک کنند، زیرا برای تحقق این اهداف، دولت نیازمند سرمایه‌گذاری ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص طرح‌های عمرانی گفت: طبق برنامه ششم و بودجه سال ۹۶، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی باید از طریق دولت تأمین شود؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از اعتبارات بودجه را بخش جاری و هزینه‌ای می‌بلعد.

نوبخت تصریح کرد: در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری در بودجه ۹۷ مقرر شده است دستگاه‌ها ۵ درصد از رشد ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را از محل صرفه‌جویی‌های سالانه خود تأمین کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در استفاده از بودجه‌های جاری گفت: بخش بزرگی از بودجه ثابت در اختیار دستگاه‌هاست و دستگاه‌ها خود را موظف به بودجه‌ریزی عملیاتی نمی‌دانند؛ با ادامه این روال، تحولی در اداره کشور ایجاد نخواهد شد، چون بخش بزرگی از اعتبارات بودجه‌ای قابلیت اصلاح ندارد.

وی اظهار داشت: تأمین ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی از طریق انتشار اوراق و اسناد خزانه پیش‌بینی شده است ولی نمی توان به کارگری که مدرسه را رنگ می‌زند، اوراق خزانه داد.

نوبخت با تأکید بر اینکه باید در هزینه‌های جاری تجدید نظر کرد، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ تجدیدنظر اساسی در هزینه‌های جاری انجام خواهد داد؛ ما دیگر نمی‌توانیم به سبک اسناد و اوراق عمل کنیم، چون باید اصل و سود آنها را بپردازیم و ماهانه بودجه‌ای را به این بخش اختصاص دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رشد اشتغال از طریق کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها از برنامه‌های دولت در سال ۹۷ است، تصریح کرد: در صورت ارائه لایحه بودجه سال ۹۷، دستگاه‌های اجرایی رودرروی سازمان برنامه خواهند ایستاد و پشت کمیسیون‌ها خود را مخفی می‌کنند.

وی خطاب به نمایندگان از آنها خواست به دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این هدف کمک کنند و گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید از طریق نمایندگان به دولت فشار بیاورند و خود را پشت کمیسیون ها پنهان کنند.

نوبخت در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان به مصارف یارانه‌ها برای پرداخت کمیته امداد و بهزیستی اضافه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌هایی برای قطع یارانه افراد پردرآمد داشت اما کسانی که یارانه‌شان قطع شده، عمدتاً بازنشستگان هستند که پیش ما می‌آیند و مجدداً یارانه خود را وصل می‌کنند.

وی افزود: ما بودجه مربوط به یارانه‌ها را در اختیار هر استان قرار دادیم تا هر مقدار می‌توانند صرفه‌جویی کنند و به بودجه‌های عمرانی خود اختصاص دهند.

نوبخت با اشاره به اختصاص ۱۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی گفت: بخشی از این تخصیص‌ها به صورت نقدی و بخشی به صورت اوراق بوده است و تا قبل از پایان مهرماه حدود ۳۶ تا ۳۷ هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه‌های عمرانی نیز توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از ورود ۹۲۰ هزار نفر شاغل جدید به بازار کار خبر داد و گفت: از این میان برای ۷۰۳ هزار نفر شغل ایجاد کردیم و برای ۲۱۷ هزار نفر نیز نتوانستیم شغل ایجاد کنیم.

به گزارش مهر، اعلام اشتغال ۷۰۰ هزار اشتغال مورد سوال مجددنمایندگان قرار گرفت که مقرر شد وزارت تعاون وکار آمار شغل های ایجاد شده را به تفکیک استانی به نمایندگان ارائه دهد.

در این نشست نمایندگان مجلس در مورد اجرای برنامه ششم و اشتغال وهماهنگی حقوق بازنشستگان وچگونگی تامین بودجه های عمرانی و توقف بخشی از طرح های عمرانی وبحران بانکی سوالاتی مطرح کردند که نوبخت به سوالات نمایندگان پاسخ داد.