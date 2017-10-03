به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری صبح سه‌شنبه در آئین معارفه سرپرستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان و بیمارستان امام حسین(ع) اهرم اظهار داشت: همه توان خود را در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به کار می‌گیریم تا مردم شاهد ارتقای ساختارهای بهداشتی و درمانی شهرستان تنگستان شوند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود بار مسئولیت سنگین توسعه درمانی و بهداشتی شهرستان تنگستان، از مدیران جدید این انتظار وجود دارد تا با تلاش بی‌وقفه خود رضایتمندی مردم را فراهم آورند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در رابطه با طرح توسعه بیمارستان امام حسین(ع) اهرم گفت: توسعه فضای فیزیکی بیمارستان امام حسین(ع) با اضافه شدن ۴ هزار متر مربع به فضای این بیمارستان به پایان رسیده و درمرحله نصب تجهیزات قرار داریم.

کشمیری افزود: از همه مسئولان شهرستان درخواست می‌کنیم تا در جریان تحولات انجام گرفته در بخش سلامت قرار گیرند و بیش از پیش پشتیبان دانشگاه علوم پزشکی در توسعه ساختارهای بهداشتی درمانی و ارتقا کیفیت خدمات نظام سلامت در جامعه باشند.

وی با تشکر از حمایت‌های مسئولان شهرستان و به‌ویژه شورای شهر از طرح‌های بهداشتی درمانی تنگستان گفت: ارتباط نزدیک مسئولان با دانشگاه در انعکاس مشکلات مردم و رفع موانع موجود بسیار موثر است و دانشگاه علوم پزشکی آماده برقراری تعامل بیشتر در این زمینه است.

آیین تکریم و معارفه سرپرستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان و بیمارستان امام حسین(ع) اهرم با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد وعادل مقدس به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان و دکتر ملکی به عنوان سرپرست جدید بیمارستان امام حسین(ع) اهرم معرفی شدند و از زحمات مهندس زنده بودی و دکتر بحرالعلوم تقدیر شد.