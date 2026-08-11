اخلاقی: طرح توسعه خدمات درمانی بیمارستان اهرم در دست اقدام است

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح توسعه خدمات درمانی بیمارستان امام حسین (ع) اهرم با راهاندازی دو تخت جدید بخش مراقبتهای ویژه قلبی (بخش CCU ) و تأمین یک دستگاه سونوگرافی، گامی مؤثر در ارتقای سطح سلامت شهرستان تنگستان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: طرح توسعه خدمات درمانی بیمارستان امام حسین (ع) اهرم با اعتباری بالغبر ۱۰ میلیارد تومان تا پایان مهرماه به بهرهبرداری میرسد.
وی تصریح کرد: طرح توسعه خدمات درمانی بیمارستان امام حسین (ع) اهرم با پیگیریهای مستمر نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و مساعدت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بهمنظور ارتقای کیفیت خدمات حیاتی و پاسخگویی به نیازهای درمانی منطقه، تختهای جدید به تجهیزات پزشکی بهروز شامل مانیتور علائم حیاتی، ونتیلاتور، پمپهای سرم و سرنگ، ساکشن و الکتروشوک مجهز شدهاند.
وی تصریح کرد: خرید دستگاه سونوگرافی جدید نیز بهعنوان بخشی از این طرح، امکان تشخیص سریعتر و دقیقتر را فراهم میآورد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای کاهش نیاز به اعزام بیماران صورت گرفته و ادامه توسعه خدمات درمانی در این منطقه در دستور کار قرار دارد.
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