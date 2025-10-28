پرستاران تنگستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت روز پرستار، مشاور امور بانوان فرماندار تنگستان به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی از پرستاران بیمارستان امام حسین (ع) شهر اهرم دیدار و از خدمات شایسته و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان تقدیر به عمل آوردند.

ماه نساء سروری عصر سه شنبه، با قدردانی از نقش حیاتی پرستاران در ارتقای سطح سلامت جامعه، بر اهمیت ارائه خدمات درمانی با کیفیت و توجه مستمر به رفاه بیماران تأکید کرد.

این اقدام در راستای تکریم کارکنان حوزه سلامت و حمایت از تلاش‌های پرستاران در بیمارستان امام حسین (ع) شهر اهرم انجام شد.