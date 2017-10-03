به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری رییس صداوسیما که شب گذشته ۱۰ مهر برای حضور در هیات دانشجویی فاطمه الزهرای دانشگاه شریف به این دانشگاه رفته بود، در پاسخ به سوالات صریح برخی دانشجویان در بدو ورود به این مراسم درباره انتشار عکسی از وی در فضای مجازی در هفته ‌های اخیر، بیان کرد: موضع ما در قبال فتنه ۸۸ روشن و موضع رهبری معظم انقلاب است و واقعیت این است که در فتنه ۸۸ ظلم بزرگی به مردم، نظام و رهبری شد و افرادی که در فتنه فعال بوده‌اند باید عملکرد خود را که باعث امیدواری دشمن شد جبران و صادقانه عذرخواهی کنند.

رییس رسانه ملی با بیان اینکه تنها راه حفظ وحدت در کشور جمع شدن حول محور ولایت فقیه است، گفت: این گفتمان امام خمینی (ره) است که پشتیبان ولی فقیه باشید تا به کشور آسیبی نرسد و این حرف بنده سیاسی و جناحی نیست بلکه حرف من ملی و سخن همه مومنان و علاقه‌مندان به نظام است چرا که بیش از هر زمانی نیازمند وحدت در کشور هستیم و اقدامات حاشیه ای در این خصوص فایده ای ندارد.

وی با تشکر از غیرت انقلابی نیروهای حزب الهی گفت: آنچه که بیش از همه دارای اهمیت است حساسیت نیروهای انقلابی به این موضوع است که قابل تحسین است، من از حساسیت‌های همه این عزیزان نسبت به فرمایشات و خط قرمزهای رهبر معظم انقلاب صمیمانه قدردانی می‌کنم و این مایه دلگرمی برای همه نیروهای انقلاب است.

علی عسکری با اشاره به ضرورت حضورش در مراسم وداع با پیکر آیت الله راستی کاشانی تصریح کرد: مرحوم راستی کاشانی انسانی بزرگ و به معنای واقعی ولایت مدار بود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب از او به عنوان عارف جلیل القدر و مجاهد فی سبیل الله یاد کردند در مسیر اطاعت از امام(ره) و رهبری همواره گام برمی‌داشت و زندگی خود را وقف انقلاب کرد و به همین علت واجب التکریم است و من هم با این دیدگاه در آن مراسم در جماران شرکت کردم.

وی با بیان توضیحاتی درباره چگونگی حضور در این مراسم افزود: هنگام ورود من به این مراسم مسایلی پیش آمد که شرح و توضیحش بماند، اما ادب و آداب این جلسه اقتضا می‌کرد که من دقایقی در آنجا بمانم و به همه احترام بگذارم و این بدان معنی که برخی تعبیر کردند نیست و بعدها عکسی که منتشر شد به دنبال القای موضوعاتی غیر واقعی بود که این کار را اخلاقی نمی‌دانم.

رییس رسانه ملی در پایان جمهوری اسلامی ایران را کشور امام حسین(ع) و امام زمان (عج) خواند و عنوان کرد: در این کشور هرکس از ولایت فاصله بگیرد برکت از زندگی‌اش می رود این را همه ما باید متوجه باشیم چرا که در تاریخ کشور چنین چیزی ثابت شده است.

علی عسکری ولایت فقیه و رهبری نظام را ضامن امنیت کشور و محور امور دانست و تاکید کرد اگر از رهبری و فرامین ایشان چشم بر نداریم، می توان به آینده روشنی امید داشت.

وی در پایان با برشمردن تاثیرات وحدت ملی بر امنیت پایدار در منطقه و جهان یادآور شد: در صورتی که همگرایی همه گروه های سیاسی در کشور وجود داشته باشد هیچ قدرتی توان مقابله با ایران را نخواهد داشت کما اینکه در حال حاضر نیز ایران به عنوان بزرگترین قدرت منطقه مطرح و در تصمیم گیری های بزرگ بین المللی موثر است.