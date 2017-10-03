واران: از زیدان چیزهای زیادی آموختم

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل واران، مدافع ۲۴ ساله فرانسوی تیم فوتبال رئال مادرید، که به تازگی قراردادش را با این تیم تا سال ۲۰۲۲ تمدید کرده است، از سرمربی تیمش تمجید کرده و مدعی شده چیزهای زیادی از او یاد گرفته است.

واران در گفتگو با مارکا گفت: او چیزهای زیادی به من آموخته است، کاری کرده که انگیزه داشته باشم. او در بازی کردن من تاثیر زیادی داشته و ریسک کردن را به من یاد داده است.

واران در ادامه گفت: او کسی است که اجازه نداد من راحت بمانم و به من یاد داد که زحمت بکشم. زیدان تجربه زیادی دارد و برایم فرصت مناسبی است که از او چیزهایی یاد بگیرم.

مدافع فرانسوی در نهایت درباره خودش گفت: من سبک بازی خودم را دارم و مردم می‌توانند هر زمان که خواستند از من انتقاد کنند و این اصلا مشکلی نیست. اما من سعیم را می کنم که با نهایت قدرت کار کنم. به نظر خودم پیشرفت خوبی داشتم و حالا که ۲۴ سال سن دارم با زمانی که ۱۸ ساله بودم تفاوت زیادی کرده‌ام.

واران در نهایت گفت: در پستی که من دارم همه دوست دارند عملکرد یک بازیکن بالغ ۲۸ ساله را ببینند و به نظر من طبیعی است که من هم پیشرفت کنم و به آن سطح برسم.