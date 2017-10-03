به گزارش خبرنگار مهر، در قالب برنامه «دوشنبههای با من بخوان»، فروشگاه کتاب هدهد، دوشنبههای هر هفته اقدام به برگزاری نشستهای بلندخوانی برای کودکان در مهدکودکها میکند. همراه با برگزاری نشست کتابخوانی، فعالیتهای عملی پس از بلندخوانی نیز با کودکان انجام میشود.
مهدکودکهایی در شهر تهران که خواستار برگزاری برنامه «دوشنبههای با من بخوان» در فضای آموزشی خود هستند، میتوانند با اعلام درخواست خود به کتاب هدهد، از این برنامه به طور رایگان بهرهمند شوند. همچنین کتاب هدهد در ادامه همکاری با مهدکودکها، امکان تجهیز کتابخانه، برگزاری کارگاههایی در پیوند با ادبیات و آموزش کودکان و همچنین برگزاری نمایشگاههایی از کتابهای باکیفیت را برای این مراکز فراهم میکند.
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، برنامه «دوشنبههای با من بخوان» را در راستای طرحی از سوی دولت برگزار میکند که بر اساس آن، روزهای دوشنبه به عنوان «روز کتابخوانی» در مهدکودکها تعیین شده است. چندی پیش، همزمان با نخستین روز مهرماه ۱۳۹۶، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) با حضور در مهدکودک ایرانمهر، دوشنبههای هر هفته را روز کتابخوانی در مهدکودکها اعلام کردند.
مهدکودکهای متقاضی اجرای برنامه میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیوستن و ثبتنام در برنامه «دوشنبههای با من بخوان» با شماره ۸۸۵۵۲۳۱۸-۰۲۱ تماس بگیرند یا به آدرس تلگرامی @hodhod_book درخواست خود را ارسال کنند.
کتاب هدهد، فروشگاه کتاب موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است و هدف از شکل گیری آن، افزون بر کارشناسی و گزینش آثار و کتابهای باکیفیت برای کودکان و نوجوانان، در دسترس گذاشتن آنها برای این گروه سنی و مربیان، آموزگاران، پدران و مادران، مروجان کتاب و سایر مخاطبان علاقهمند است.
کتاب هدهد افزون بر فروش کتابهای باکیفیت، اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب، برگزاری کارگاههایی در پیوند با ادبیات کودکان و همچنین تجهیز کتابخانهها در مهدکودکها، نهادها، موسسات و مراکز فرهنگی میکند.
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