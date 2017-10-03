به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، مرکز آموزش موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، همچون سالهای گذشته، برای دورههای جدید آموزش هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی در فصل پاییز نامنویسی میکند. دورههای آموزشی «نقوش گرهچینی دوره قاجار در هنرهای سنتی»، «سیر نظری آرایههای تزیینی نسخههای خطی در دوره قاجار (با تاکید بر قرآن ارسنجانی)»، «بررسی شیوه تذهیب دوره قاجار» و «تحلیل و بررسی دوختهای سنتی دوره قاجار» در سرفصل «هنر دوران اسلامی (دوره قاجار)» برگزار خواهد شد. سرفصل «مطالعات میانرشتهای» با یک دوره آموزشی با عنوان «بازشناسی فضای معماری نسخهنگارههای دوران اسلامی» زمینهای مناسب برای آشنایی هنرجویان با دانشهای نظری در زمینه پیوند معماری و نگارههای ایرانی به شمار میآید.
دوره «پَتهدوزی» در سرفصل «دوخت سنتی» دوستداران این بخش جذاب از هنر دیرینه ایرانیان را به سوی خود میکشاند. سرفصل نقاشی، دو دوره آموزشی «نقاشی پشت شیشه و آینه» و «نقاشی ایرانی» را در خود گنجانده و زمینهای فراهم کرده است تا دوستداران هنر نقاشی، در دو زمینه آموزشهای مهارتی را فرابگیرند. مرحله سوم آموزش هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی کتابخانه و موزه ملی ملک در سال ۱۳۹۶ خورشیدی، یک سرفصل تازه «ویژه کودکان» طراحی کرده است. دوره آموزشی «آشنایی با نقوش هندسی در هنرهای اسلامی» در این سرفصل، از کودکان و نوجوانان برای آموزش در این زمینه میزبانی میکند.
مرکز آموزش هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی در کتابخانه و موزه ملی ملک، در این مرحله تازه از دورههای آموزشی خود همچون گذشته از استادان بنام و برجسته در هر حوزه بهره گرفته است؛ سعید شکوری، مجید فداییان، حسین تنکابنی، شهین پزشکی، محمدعلی شیخالحکمایی، فاطمه سیدی، مهرنوش بشارت و شکوفه جعفری، تدریس در این دورهها را برعهده دارند.
این دورههای آموزشی در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» برگزار میشود.
دوستداران و علاقهمندان حضور در این دورههای آموزشی و نامنویسی، پس از مشاهده جدول دورههای آموزشی و آگاهی از جزییات دورهها، میتوانند با شماره تلفن ۶۶۷۰۰۸۷۸ (حوزه پژوهش و آموزش) تماس بگیرند یا حضوری به این بخش مراجعه کنند.
نظر شما