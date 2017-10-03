اعلام اسامی آثار داستانی راه ‌یافته به جشنواره فیلم کوتاه تهران

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش داستانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، متشکل از مرجان اشرفی‌زاده، علی زمانی‌عصمتی، امید عبداللهی، علی‌محمد قاسمی، محمدرضا عرب، سعید عقیقی و مسعود مددی، از میان ۸۸۸ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۵۰ فیلم کوتاه داستانی را برای رقابت در این جشنواره انتخاب کردند.

آثار داستانی که در بخش ملی این دوره از جشنواره رقابت خواهند کرند عبارتند از: جایی برای آرامش-جمیل عامل‌صادقی-مشهد، خوابگردها-پویا نبی-تهران، بازهم سکوت-راضیه سراجی-مشهد، تاسوکی-پوریا پیشوایی-تهران، مانیکور-آرمان فیاض‌مجتهدی-لاهیجان، ترخیص-آزاده موسوی-تهران، شب تولد-امید شمس-تهران، زونا -طوفان نهان‌قدرتی-تهران، حیوان -بهمن ارک، بهرام ارک /تبریز، خاکسترنشین-احسان شادمانی-شیراز، تاریکی-سعید جعفریان-تهران، وقتی که ما می‌خوابیم-میلاد دل‌آسا، شایان افشردی-تبریز، حضور-آبتین سلیمی‌طاری-تهران، کلینر-محمدرضا میقانی-همدان، آخرهفته-وحید بمانی-شیراز، مانع بسته شدن در نشوید-یاسمین ریزان-تهران، گوش ماهی-سیدعباس طاهری-بوشهر، ساعت هشت-پریسا حاجی‌نصیری-تهران، سازاق-علیرضا سلمانپور-تبریز، پل-سیدامین دریاباری-تهران، بارسلونا-کتایون پَرمَر، محمد روحبخش-تهران، خروس‌ها-امیررضا جلالیان-قزوین، آرا -یوسف کارگر-ارومیه، درخت زیتون سعد-احمد زایری-اهواز، برای فروش-علی بناییان-بجنورد، آتن-حسین شاعری-تهران، مسکوت-محمد ثریا-تهران، چاکو-مجید عیدان-آبادان، نگاه-فرنوش صمدی-تهران، دوچرخه‌ها، بازوها، سیگارها-امیرعلی واجدسمیعی-سلمانشهر، اینترنت نامحدود-احسان میرحسینی، بردیا یادگاری-تهران، وقت نهار-علیرضا قاسمی-تهران، سَس-داریوش (ارتوران) نجفی-ارومیه، ناگهان-حمید نجفی‌راد-تهران، همسایه‌ها-فرهاد غلامی-تهران، مادرمرده-حامد نجابت-شیراز، فلامینگو-امیر نجفی-تهران، دریازدگی-حامد اصلانی-تهران، چله‌نشین-امید میرزایی-رفسنجان، تروفه-اصغر لائی-کرمانشاه، فاش-احسان مختاری-تهران، هیولا-سیاوش شهابی، محمد تفضلی-تهران، سوادکوهی-محمدرضا مجد-تهران، سایه فیل-آرمان خوانساریان-تهران، خوشحال و شاد و بیزارم-ایمان فراهانی-تهران، آریو والیبال!؟ -محمد بخشی-تهران، دوست. برادر. همسایه-محمد ابراهیم عزیزی-تهران، مرضیه-دُرناز حاجی‌ها-تهران، مارلون-دُرناز حاجی‌ها-تهران، #ساعت_چهار-عاطفه محرابی-تهران.

سی‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهرماه سال‌ جاری برابر با ۱۷ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ به دبیری سیدصادق موسوی برگزار خواهد شد.