برنامه ریزی پرسپولیس برای بازی با استقلال و الهلال

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین خود برای بازی با استقلال خوزستان را ۱۹ مهر ماه در تهران انجام می‌دهد و سپس روز چهارشنبه هفته آینده راهی اهواز می‌شود.

پرسپولیس پنج روز پس از این بازی باید از الهلال در مسقط میزبانی کند.

از این رو کاروان پرسپولیس دو روز قبل از این دیدار و در روز یکشنبه ۲۳ مهر ماه راهی پایتخت عمان می‌شود. سرخپوشان قصد دارند با توجه به برنامه سفر، همان روز یکشنبه تمرین را در عمان انجام دهند.

تیم فوتبال پرسپولیس، دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را روز ۲۵ مهر ماه در مسقط مقابل الهلال عربستان برگزار خواهد کرد.