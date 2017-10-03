۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۶

مادورو با پوتین دیدار می کند

رئیس جمهور ونزوئلا در مسکو با همتای روسی خود دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری روسیه از سفر «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا، به روسیه و دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه خبر داد.

قرار است در دیدار دوجانبه پوتین و مادورو در خصوص مسائل مرتبط با مسائل همکاری ها استراتژیک بین روسیه و ونزوئلا بحث و تبادل نظر شود.

این دو رئیس جمهور همچنین در خصوص موضوعات و برنامه های مهم بین المللی نیز گفتگو خواهند کرد.

مادورو برای شرکت در اجلاس انرژی که در روسیه برگزار می شود، به همراه یک هیئت اقتصادی فردا وارد مسکو خواهد شد.

همچنین قرار است در آغاز این نشست پوتین، سخنرانی کند. 

