به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان، فریدون الله‌یاری مدیرکل میراث‌فرهنگی این استان گفت: این مجموعه تاریخی در سال ۱۳۵۵ خورشیدی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. گزارش‌ها حاکی است که تاکنون عملیات مرمتی خاصی در این مجموعه منحصربه‌فرد تاریخی صورت نپذیرفته است. در نتیجه این مجموعه تاریخی هم اکنون متروکه شده و رو به ویرانی نهاده است.

او افزود: با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که در این مجموعه منحصربه‌فرد تاریخی صورت پذیرفته، طرح مرمت آن در اواخر سال ۱۳۹۵ تهیه و پس از تخصیص اعتبارات لازم، عملیات مرمت این مجموعه تاریخی از یک ماه گذشته آغاز شده و به سرعت تا پیش از آغاز فصل بارندگی به پیش می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان در زمینه عملیات مرمت کاخ چهلستون سرهنگ‌آباد عنوان کرد: عملیات مرمت این مجموعه تاریخی که در دهستان سفلی از توابع بخش زواره در شهرستان اردستان واقع شده، شامل مرمت و استحکام‌بخشی سازه‌های معماری و سازه‌های چوبی عمارت است که پس از ۵۰ سال و با اعتباری بالغ بر ۵میلیارد ریال انجام می‌شود.

محمدرضا صدوقی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان اردستان نیز تأکید کرد: «مجموعه تاریخی چهلستون سرهنگ‌آباد در سال ۱۲۹۹ هجری قمری به‌دست مصطفی قلی‌خان سهام‌السلطنه عرب‌عامری در دهستان سفلی از توابع بخش زواره در شهرستان اردستان بنا شده است.

او تصریح کرد: «این بنای منحصربه‌فرد تاریخی ترکیبی ارزشمند از مجموعه کاخ چهلستون اصفهان و باغ عفیف‌آباد شیراز بوده و در تاریخ ۱۳۵۵/۴/۲۸ به شماره ۱۲۷۸ در فهرست آثار ملی به ثبت ملی رسیده است.