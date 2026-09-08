به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد الهی خراسانی، شامگاه سهشنبه در اجتماع شبانه مردم در میدان فلسطین، طی سخنانی با اشاره به ۱۹۲ شب حضور مردم در این میدان، اظهار کرد: تا زمانی که رهبر عزیزمان اجازه دهند و دشمن را برای همیشه ناامید کنیم، در این میدان حضور خواهیم داشت و پایش کار وطن هستیم.
استاد حوزه علمیه خراسان با قرائت سوره مبارکه والعصر، بیان کرد: این سوره کوتاه، اما پرمغز، در واقع هدف بعثت انبیا را بیان میکند که همانا نجات انسانها از خسران و زیان است، مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند.
وی با اشاره به روایتی از امام هادی (ع) دنیا را بازاری دانست که در آن گروهی سود میبرند و گروهی زیانکار میشوند.
خراسانی تأکید کرد: ایمان تنها کافی نیست، بلکه عمل صالح نیز لازم است. همانطور که در برابر وطندوستی، ایستادگی عملی و حضور در صحنه نیز ضروری است.
استاد حوزه علمیه خراسان سفارش به حق و صبر را دو رکن دیگر سعادت برشمرد و گفت: مومنان باید یکدیگر را به حق سفارش کنند و به هم انگیزه، روحیه و انرژی مثبت دهند، این امر مصداق کمک به همدیگر در بینشها و ارادهها است.
وی گفت: بوسیدنی است دست صاحبان خانههایی که در شرایط اقتصادی هوای مستأجران خود را دارند، تمام مادران، پدران، کاسبان و کارمندانی که در این شرایط به همنوعان خود یاری میرسانند، این عزیزان به عنوان مصداق آیه شریفه «وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» هستند.
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