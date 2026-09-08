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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۹

پای کار بودن معیار واقعی وطن‌دوستی است

پای کار بودن معیار واقعی وطن‌دوستی است

مشهد- استاد حوزه علمیه خراسان گفت: صرف ادعای وطن‌دوستی کافی نیست و تنها کسانی که در عمل برای تقویت و دفاع از کشور گام برمی‌دارند، معیار واقعی وطن‌دوستی را نشان می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد الهی خراسانی، شامگاه سه‌شنبه در اجتماع شبانه مردم در میدان فلسطین، طی سخنانی با اشاره به ۱۹۲ شب حضور مردم در این میدان، اظهار کرد: تا زمانی که رهبر عزیزمان اجازه دهند و دشمن را برای همیشه ناامید کنیم، در این میدان حضور خواهیم داشت و پایش کار وطن هستیم.

استاد حوزه علمیه خراسان با قرائت سوره مبارکه والعصر، بیان کرد: این سوره کوتاه، اما پرمغز، در واقع هدف بعثت انبیا را بیان می‌کند که همانا نجات انسان‌ها از خسران و زیان است، مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند.

وی با اشاره به روایتی از امام هادی (ع) دنیا را بازاری دانست که در آن گروهی سود می‌برند و گروهی زیانکار می‌شوند.

خراسانی تأکید کرد: ایمان تنها کافی نیست، بلکه عمل صالح نیز لازم است. همانطور که در برابر وطن‌دوستی، ایستادگی عملی و حضور در صحنه نیز ضروری است.

استاد حوزه علمیه خراسان سفارش به حق و صبر را دو رکن دیگر سعادت برشمرد و گفت: مومنان باید یکدیگر را به حق سفارش کنند و به هم انگیزه، روحیه و انرژی مثبت دهند، این امر مصداق کمک به همدیگر در بینش‌ها و اراده‌ها است.

وی گفت: بوسیدنی است دست صاحبان خانه‌هایی که در شرایط اقتصادی هوای مستأجران خود را دارند، تمام مادران، پدران، کاسبان و کارمندانی که در این شرایط به همنوعان خود یاری می‌رسانند، این عزیزان به عنوان مصداق آیه شریفه «وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» هستند.

کد مطلب 6941776

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