به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدضیاءالدین حزنی ظهر سه‌شنبه در آیین رونمایی از طرح‌ها و اقدامات محرومیت‌زدایی و اهدای ۱۰ هزار بسته نوشت‌افزار ویژه دانش‌آموزان محلات شیراز گفت: دیگر نمی‌توان ناتوانی در حل مشکلات مردم را با عبارت‌هایی مانند «نمی‌شود» و «امکان ندارد» توجیه کرد.

وی افزود: وقتی نمونه‌های موفق خدمت‌رسانی و رفع محرومیت در نقاط مختلف کشور وجود دارد، مسئولان باید به دنبال راه‌حل باشند، نه اینکه مشکلات و موانع را دلیل توقف کار بدانند.

از شناسایی دردها تا آغاز یک مسیر تازه

سردار حزنی با اشاره به شرایط نامناسب حاشیه شهر شیراز در سال‌های گذشته بیان کرد: برای تغییر وضعیت، ابتدا باید مشکلات را از نزدیک دید و به همین دلیل بررسی‌های میدانی گسترده‌ای در این مناطق انجام شد.

وی ادامه داد: سردار شهید زاهدی و شهید سرابی در جریان این بررسی‌ها، بخش‌های مختلف حاشیه شیراز را به‌صورت میدانی مورد بازدید قرار دادند و نتایج این پیگیری‌ها، تصویر دقیق‌تری از مشکلات و نیازهای این مناطق ارائه کرد.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه گفت: همین شناخت میدانی، زمینه را برای ورود جدی‌تر دستگاه‌های مختلف و آغاز برنامه‌های محرومیت‌زدایی فراهم کرد.

نسخه‌ای که از شیراز فراتر رفت

وی با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های مشابه در شهرهای مختلف کشور اظهار کرد: محرومیت‌زدایی در نقاطی مانند مشهد، اصفهان، زاهدان، اهواز، ارومیه و سنندج نیز دنبال شده است، اما روند شکل‌گرفته در شیراز به دلیل همراهی دستگاه‌های مختلف، دستاوردهای قابل توجهی داشته است.

سردار حزنی افزود: زمانی که مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، حل مسائلی که سال‌ها روی زمین مانده‌اند، دور از دسترس نخواهد بود.

وی تأکید کرد: موفقیت در این مسیر تنها به امکانات وابسته نیست و اراده، پیگیری و همکاری میان مجموعه‌های مسئول، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

معیار موفقیت؛ تغییر زندگی مردم

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با بیان اینکه پروژه‌ها زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کنند که مردم اثر آن را در زندگی خود احساس کنند، گفت: محرومیت‌زدایی نباید تنها در افتتاح پروژه‌ها خلاصه شود.

سردار حزنی ادامه داد: ایجاد امید، افزایش رضایت‌مندی و فراهم شدن شرایط بهتر برای زندگی مردم، باید نتیجه نهایی همه برنامه‌هایی باشد که در مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

وی از تلاش کارگران و عوامل اجرایی طرح‌های محرومیت‌زدایی قدردانی کرد و افزود: بخش قابل توجهی از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده به سرانجام رسیده و این اقدامات با وجود دشواری‌های فراوان به مرحله اجرا درآمده است.

سهم فراموش‌شده زنان آسیب‌پذیر

سردار حزنی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به مسائل اجتماعی را در کنار اجرای طرح‌های عمرانی ضروری دانست و گفت: زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست از جمله اقشاری هستند که نیازمند حمایت و توجه جدی‌تر هستند.

وی افزود: بخشی از ظرفیت‌های موجود در حوزه محرومیت‌زدایی باید برای کاهش مشکلات این گروه از جامعه به کار گرفته شود و رسیدگی به نیازهای آنان در اولویت برنامه‌های حمایتی قرار گیرد.

محرومیت‌زدایی؛ مأموریتی فراتر از شیراز

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در دیگر نقاط فارس نیز گفت: برنامه‌های خدمت‌رسانی به مناطق محروم، محدود به مرکز استان نیست و در روستاها و شهرستان‌های مختلف نیز اقدامات متعددی در حال انجام است.

سردار حزنی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار این مسیر گفت: حل مشکلات مردم و ایجاد امید در میان آنان، یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران است و هر جا اراده جدی برای خدمت وجود داشته باشد، می‌توان بر موانع غلبه کرد.