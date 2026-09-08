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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

هشدار تشدید و تداوم بارندگی‌ها در اکثر نقاط کشور؛ بارش برف در ارتفاعات

هشدار تشدید و تداوم بارندگی‌ها در اکثر نقاط کشور؛ بارش برف در ارتفاعات

یک کارشناس هواشناسی گفت: از امروز (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور) بارندگی‌ها در بیشتر نقاط کشور تشدید و تداوم می‌یابد و احتمال بارش برف در ارتفاعات بالای چهار هزار متر، به‌ویژه قله دماوند، وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور) در نیمه جنوبی و شرقی کشور، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و غرب کرمان و شرق و شمال هرمزگان، شاهد فعالیت رگبارهای شدید خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به شدت بارش‌های پیش‌بینی‌شده از بعدازظهر امروز و فردا (چهارشنبه، ۱۸ شهریور)، به شهروندان این مناطق توصیه می‌شود از تردد غیرضروری در مسیرهای در معرض خطر و همچنین حضور در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و فاصله ایمنی لازم را از این مناطق رعایت کنند.

اصغری بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال وقوع بارش‌های شدید در مناطقی از جمله دهبید، جیرفت، عنبرآباد، راین، بشاگرد، فنوج، چانف، اسپکه، بزپیران، سرباز و مسکوتان بیشتر از سایر مناطق است و ساکنان این مناطق باید نسبت به مخاطرات ناشی از بارندگی‌های شدید هوشیار باشند.

وی ادامه داد: در استان‌های شمالی کشور و به‌ویژه در نوار ساحلی دریای خزر نیز فعالیت سامانه بارشی همچنان ادامه خواهد داشت و بارش‌ها در برخی مناطق از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: بر اساس تصاویر دریافتی از ماهواره، شدت بارش‌ها در مناطقی مانند تالش، کلور و پرسر بیشتر از سایر نقاط گزارش شده است. همچنین مطابق الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، بارندگی در مناطقی از جمله صومعه‌سرا، شفت، رودسر، رامسر، عباس‌آباد، سلمانشهر، ایزدشهر، محمودآباد، شیرگاه و کیاسر پیش‌بینی می‌شود.

اصغری تصریح کرد: از بعدازظهر امروز، کانون فعالیت رگبارها در استان گلستان نیز فعال خواهد شد و مناطقی از جمله انبارآلوم آق‌قلا، علی‌آباد کتول، اینچه‌برون و گنبدکاووس تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

وی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها در این مناطق، احتمال جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر وجود دارد؛ از این رو لازم است شهروندان ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از تردد در مناطق مستعد آبگرفتگی و حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به گسترش موقتی فعالیت این سامانه به مناطق دیگری از کشور گفت: ترکش‌های این سامانه بارشی به احتمال زیاد امروز بخش‌هایی از نیمه شرقی استان ایلام را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و در این مناطق شاهد رگبار باران و وزش باد شدید، البته به صورت موقتی، خواهیم بود.

وی ادامه داد: برای نواحی شمالی استان سمنان نیز اطلاعیه بارندگی صادر شده است و در استان لرستان، مناطقی از جمله بروجرد، کوهدشت، ازنا، الیگودرز و پلدختر با بارش باران و در پی آن، لغزندگی جاده‌ها مواجه خواهند شد.

اصغری تصریح کرد: در استان خراسان شمالی نیز همزمان با کاهش دما، در مناطقی از جمله جاجرم، فاروج، راز و جرگلان، بارش باران همراه با وزش باد شدید و لحظه‌ای پیش‌بینی شده است.

دمای شمال غرب به زیر ۱۰ درجه رسید

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در بخش‌هایی از کشور اظهار کرد: از نظر دمایی نیز امروز در مقایسه با روزهای گذشته، خنک‌ترین روز خواهد بود و کمینه دما در بسیاری از نواحی سردسیر شمال غرب کشور به کمتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

این کارشناس سازمان هواشناسی افزود: با توجه به کاهش دما و شرایط جوی حاکم بر ارتفاعات، احتمال بارش برف در ارتفاعات بالای چهار هزار متر، به‌ویژه قله دماوند، زیاد است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی و احتمال وقوع بارش، رگبار، وزش باد شدید و بارش برف در ارتفاعات، شهروندان طی چند روز آینده از انجام فعالیت‌های تفریحی و کوهنوردی در نوار شمالی کشور خودداری کنند.

کد مطلب 6941524
زهره آقاجانی

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