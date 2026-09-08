به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای دنای زاگرس در نظر دارد براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری کالای دنای زاگرس ۱ (شاخه فلز نقره) را در روز شنبه ۲۱ شهریور راس ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۸( با ۱۵ دقیقه پیش گشایش) به مدت سه روز کاری پذیره‌نویسی کند.

این صندوق از نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر نقره بوده و با هدف جمع‌آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران تأسیس شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار این صندوق ۲۰۰ میلیون واحد است که در قالب واحدهای عادی پذیره‌نویسی خواهد شد.

معاملات ثانویه واحدهای این صندوق نیز پس از پایان پذیره‌نویسی و ثبت صندوق در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس کالا آغاز خواهد شد.

اطلاعیه پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق کالای دنای زاگرس۱ (نقرا) در لینک قابل مشاهده است.