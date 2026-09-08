به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۴ استان کشور هشدار داد و اعلام کرد: امروز (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور) در غرب و شمال خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، شدت بارش‌ها می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر شود و در ترددهای جاده‌ای نیز اختلال ایجاد کند. همچنین لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه از دیگر مخاطرات این سامانه خواهد بود.

سازمان هواشناسی همچنین نسبت به وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی هشدار داده است.

این سازمان به شهروندان توصیه کرده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی پرهیز کنند. همچنین احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش راهداری‌ها، بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری و آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

سازمان هواشناسی بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده نیز تأکید کرده است. بر اساس توصیه‌های این سازمان، کشاورزان مناطق تحت تأثیر نیز باید برای برداشت محصولات کشاورزی پیش از تشدید شرایط جوی اقدام کنند.

صدور هشدار زرد برای تداوم بارش‌ها در ۱۸ استان

سازمان هواشناسی با صدور هشدار دیگری در سطح زرد از تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی در بخش‌هایی از کشور طی روزهای آینده خبر داد و اعلام کرد: وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، روز چهارشنبه (۱۸ شهریور) این شرایط جوی در شمال شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات شمالی استان‌های زنجان، البرز، قزوین، تهران و سمنان رخ خواهد داد.

روز پنجشنبه (۱۹ شهریور) نیز اردبیل، نوار شرقی آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ارتفاعات استان‌های زنجان، تهران، قزوین و سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب کرمان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

همچنین برای روز جمعه (۲۰ شهریور) در شمال آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های البرز، زنجان، قزوین، سمنان و تهران، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق و شمال هرمزگان وقوع این پدیده‌های جوی پیش‌بینی شده است.

این شرایط جوی روز شنبه (۲۱ شهریور) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استان‌های همدان و مرکزی، جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و ارتفاعات سمنان و روز یکشنبه (۲۲ شهریور) در شمال و غرب آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شرق و شمال هرمزگان دور از انتظار نیست.

مخاطرات بارش‌های پیش‌رو

سازمان هواشناسی اعلام کرده است که در پی این شرایط جوی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی وجود دارد. همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در سفرهای بین‌شهری احتیاط بیشتری داشته باشند. همچنین احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های کشاورزی، از جمله خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغ‌ها، مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس توصیه این سازمان، کشاورزان نسبت به جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی اقدام کنند و نیروهای امدادی و شهرداری‌ها نیز برای مواجهه با مخاطرات احتمالی در آمادگی کامل باشند.