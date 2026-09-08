سپاه: شکار یک فروند زیرسطحی هوشمند دشمن در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد:



بسم الله الرحمن الرحیم

وَأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ( صف/13)



مردم مبعوث شده ایران عزیز؛

با عنایت خاصه خداوند متعال رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرن ترین زیر دریایی های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست امریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی در سحرگاه امروز به دام انداختند.



این زیر سطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیر سطحی در دنیا برخور دار بوده، که سال 2025 میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است.



گفتنی است این زیر سطحی اکنون به غنیمت گرفته شده و طی ساعات دیگر تصاویری از آن منتشر خواهد شد.



وما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم