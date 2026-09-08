شکار ناشناخته سپاه از دشمن آمریکایی چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (سه‌شنبه)، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فروند شناور زیرسطحی هوشمند متعلق به آمریکا را در تنگه هرمز شکار کرده است. با توجه به اینکه، بنا بر این اعلام، این اقدام برای نخستین‌بار انجام شده، انهدام یا به‌دست‌آوردن چنین تجهیزاتی از اهمیت بالایی برخوردار است و اطلاع از جزئیات این شناور می‌تواند ابعاد فنی و عملیاتی این رویداد را روشن‌تر کند.

زیردریایی خودکار Dive-LD محصول شرکت آمریکایی Anduril Industries است که نخستین نمونه آن در سال ۲۰۲۵ به یگان سامانه‌های زیرسطحی بدون‌سرنشین نیروی دریایی آمریکا تحویل داده شد. این سامانه حدود ۵٫۸ متر طول و نزدیک به سه تن وزن دارد و برای انجام مستقل مأموریت‌های طولانی‌مدت در آب‌های عمیق طراحی شده است.

Dive-LD می‌تواند تا ۱۰ روز زیر آب فعالیت کند و براساس مشخصات اعلامی سازنده، توانایی رسیدن به عمق ۶۰۰۰ متر را دارد. طراحی ماژولار آن، در کنار استفاده از برخی قطعات تولیدشده با فناوری چاپ سه‌بعدی، امکان نصب و به‌کارگیری سریع انواع حسگرها و محموله‌های مأموریتی را فراهم می‌کند.

شناسایی و مراقبت زیرسطحی، نقشه‌برداری از بستر دریا، کشف و مقابله با مین‌های دریایی، بررسی کابل‌ها و خطوط لوله زیرآبی، پشتیبانی از عملیات جنگ ضدزیردریایی و انتقال اطلاعات، از جمله مأموریت‌های احتمالی این سامانه به شمار می‌روند.

نقطه قوت اصلی Dive-LD را می‌توان در ترکیب خودمختاری، ماندگاری عملیاتی، توان فعالیت در اعماق زیاد و قابلیت تغییر مأموریت با استفاده از محموله‌های مختلف دانست. از همین رو، در اختیار گرفتن یک نمونه از این سامانه ــ در صورت تأیید مستقل این ادعا ــ می‌تواند از منظر شناخت فناوری‌های زیرسطحی بدون‌سرنشین آمریکا، اهمیت قابل‌توجهی داشته باشد.