نگران اقدامات برخی قدرت های جهانی در تضعیف چندجانبه گرایی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع بحث در خصوص گزارش سالانه دبیرکل در خصوص عملکرد این سازمان، غلامعلی خوشرو نماینده دائم کشورمان جمع­بندی دبیرکل را مبنی بر این که "هم اکنون جهان بیش از هر زمان دیگر به اقدامات چندجانبه برای حل­ چالش های جهانی نیاز دارد" مورد تایید قرار داد و از اقدامات برخی قدرتها در تضعیف چندجانبه­ گرایی ابراز نگرانی کرد.

وی در همین ارتباط به برجام به عنوان شاهدی بر ارزش دیپلماسی اشاره کرد و گفت: باید با هر گونه تلاش برای تضعیف این توافق که در نهایت منجر به تضعیف دیپلماسی و چندجانبه­ گرایی خواهد شد مقابله شود.

سفیر کشورمان با اشاره به تصویب معاهده ممنوعیت سلاح­های هسته­ ای، آن را گامی به سمت هدف غایی جهانی عاری از سلاح­های هسته­ ای دانست و گفت: این اقدام، اعتراض جمعی کشورهای جهان به پنجاه سال تخلف کشورهای دارای سلاح­های هسته­ ای از تعهدات خلع­ سلاحی­ شان است. وی همچنین به روندهای نگران­کننده­ «رقابت­ جدید تسلیحاتی هسته­ ای» و «رقابت­ جدید مدرنیزه کردن تسلیحات هسته­ ای» در کنار خواست قوی جامعه بین­ المللی برای پایان دادن فوری به این رقابت­ها اشاره کرد و عدم ذکر این روندهای مهم در گزارش دبیرکل را یادآور شد.

خوشرو با اشاره به ایجاد دفتر مقابله با تروریسم به عنوان بخش جدیدی در دبیرخانه سازمان ملل متحد برای هدایت فعالیت­های مرتبط با مقابله با تروریسم این اقدام را باعث تقویت انسجام و هماهنگی و بهبود ارتباطات داخلی و خارجی در این حوزه دانست. وی در عین حال تاکید کرد این اقدام باید ظرفیت سازمان ملل در پرداختن به علل ریشه­ای تروریسم و افراطی­ گری خشن را افزایش دهد. از این رو، وی خواستار اختصاص بودجه کافی به این دفتر از محل بودجه عادی سازمان ملل متحد شد.