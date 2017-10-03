نگران اقدامات برخی قدرت های جهانی در تضعیف چندجانبه گرایی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع بحث در خصوص گزارش سالانه دبیرکل در خصوص عملکرد این سازمان، غلامعلی خوشرو نماینده دائم کشورمان جمعبندی دبیرکل را مبنی بر این که "هم اکنون جهان بیش از هر زمان دیگر به اقدامات چندجانبه برای حل چالش های جهانی نیاز دارد" مورد تایید قرار داد و از اقدامات برخی قدرتها در تضعیف چندجانبه گرایی ابراز نگرانی کرد.
وی در همین ارتباط به برجام به عنوان شاهدی بر ارزش دیپلماسی اشاره کرد و گفت: باید با هر گونه تلاش برای تضعیف این توافق که در نهایت منجر به تضعیف دیپلماسی و چندجانبه گرایی خواهد شد مقابله شود.
سفیر کشورمان با اشاره به تصویب معاهده ممنوعیت سلاحهای هسته ای، آن را گامی به سمت هدف غایی جهانی عاری از سلاحهای هسته ای دانست و گفت: این اقدام، اعتراض جمعی کشورهای جهان به پنجاه سال تخلف کشورهای دارای سلاحهای هسته ای از تعهدات خلع سلاحی شان است. وی همچنین به روندهای نگرانکننده «رقابت جدید تسلیحاتی هسته ای» و «رقابت جدید مدرنیزه کردن تسلیحات هسته ای» در کنار خواست قوی جامعه بین المللی برای پایان دادن فوری به این رقابتها اشاره کرد و عدم ذکر این روندهای مهم در گزارش دبیرکل را یادآور شد.
خوشرو با اشاره به ایجاد دفتر مقابله با تروریسم به عنوان بخش جدیدی در دبیرخانه سازمان ملل متحد برای هدایت فعالیتهای مرتبط با مقابله با تروریسم این اقدام را باعث تقویت انسجام و هماهنگی و بهبود ارتباطات داخلی و خارجی در این حوزه دانست. وی در عین حال تاکید کرد این اقدام باید ظرفیت سازمان ملل در پرداختن به علل ریشهای تروریسم و افراطی گری خشن را افزایش دهد. از این رو، وی خواستار اختصاص بودجه کافی به این دفتر از محل بودجه عادی سازمان ملل متحد شد.
نظر شما