نمایشگاه تله کام با حضور ۹۳ شرکت خارجی برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه به عنوان بزرگترین رویداد مخابراتی کشور در فضایی به وسعت ۳۲هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برپا خواهد شد.
هجدهمین نمایشگاه ایران تله کام از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه جاری میزبان علاقهمندان و صاحبان کسب و کار در حوزه سیستمها، تجهیزات و سرویسهای مخابراتی و ارتباطات است؛ در این رویداد آخرین دستاوردها و توانمندیهای متخصصان و کارشناسان کشورمان و شرکتها و تولیدکنندگان داخلی عرضه و معرفی میشود.
حضور شرکتهای معتبر خارجی در این نمایشگاه، با هدف انتقال دانش فنی و فناوری روز جهان به کشور و ایجاد فرصتی برای ارتقای صنایع مخابراتی ایران تسهیل شده است.
شرکتهای خارجی یا نمایندگان آنان از ۱۵ کشور اسلوونی، انگلیس، آلمان، تایوان، چین، روسیه، ژاپن، سوئیس، فرانسه، فنلاند، قزاقستان، کانادا، لتونی، نروژ و یونان در این نمایشگاه مشارکت دارند.
