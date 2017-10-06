بیانی: بعید است «شفر» تا آخر فصل در استقلال دوام بیاورد

شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استخدام وینفرد شفر اظهار داشت: در کل بگویم شفر گزینه مناسبی برای استقلال نبود. او نمیتواند در این شرایط کمک شایانی به تیم بکند. بعید میدانم حتی تا پایان فصل در این تیم دوام بیاورد. شفر رزومه خیلی پرباری ندارد. یعنی هرکجا بوده آنطور که باید و شاید تاثیر گذار نبوده و مقام خاصی نیاورده. در استقلال هم در نهایت موفق به کسب جام نمیشود و من بعید میدانم توفیقی با این تیم به دست آورد.
وی افزود: اگر هیات مدیره قصد داشت مربی خارجی بیاورد، باید به سراغ مربی بزرگتری میرفت. آنها فقط خواستند بگویند ما میتوانیم مربی خارجی بیاوریم و شفر را برای خالی نبودن عریضه آوردهاند. جذب شفر تنها یک مُسکن برای این تیم است و کمک میکند که در کوتاه مدت شرایط کمی آرام شود. چه بسا اگر استقلال با شفر هم نتیجه نگیرد اوضاع از اینی هم که الان بود بدتر شود.
کاپیتان سابق آبی پوشان گفت: به نظر من اگر منصوریان را لااقل تا نیم فصل حفظ میکردند هم بهتر از شفر میتوانست نتیجه بگیرد و هم شرایط استقلال آرام می شد. در مجموع منصوریان میتوانست بازدهی بیشتری برای استقلال داشته باشد.
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