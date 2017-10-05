فردی که در تلویزیون به ریش استقلال خندید نباید برایش تصمیم بگیرد

محمد مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعنوان پیشکسوت این ورزش از پیشکسوتان و در راس آنها از خودم که از همه کوچکتر و بی‌سواد تر هستم گله می‌کنم و گله من از خودمان این است که چرا باید ما پیشکسوتان خودمان را ملعبه دست مدیرانی بکنیم که دارند از ما استفاده ابزاری می‌کنند؟ آنهایی شانه‌های ما را نردبان می‌کنند و از ما بالا می‌برند. ما به خاطر چه چیزی و به چه قیمتی خودمان را به آنها می‌فروشیم؟

وی افزود: من پیشکسوت الان به خاطر چندرغاز خودم را به مدیری می‌فروشم که در کار تخصصی غیر ورزشی‌اش هم روفوزه شده و الان آمده از آب گل آلود استقلال ماهی می‌گیره. این قبیل مدیران برای جایگاه خودشان با کسوت من پیشکسوت بازی می‌کنند.

مومنی تصریح کرد: البته این مدیران راهشان را درست انتخاب کردند و بهترین راهکار را انتخاب کردند. وقتی قرار است جواب مردم داده شود، پیشکسوت... وقتی قرار است جواب بالا دستی داده شود، پیشکسوت... وقتی قرار است جواب منتقد داده شود، پیشکسوت... یعنی پیشکسوت باید سپر بلای این مدیران باشد. مدیرانی که در رسانه ملی به ریش استقلال خندیدند و با خنده تسمخر آمیز دل استقلالی‌ها را به درد آوردند.

پیشکسوت آبی‌ها خاطرنشان ساخت: نتیجه همین مدیریت بود که باعث سوختن منصوریان شد. من از منصوریان طرفداری نمی‌کنم، به او انتقادات زیادی وارد بود، اما به یاد داشته باشیم که منصوریان از سرمایه‌های این باشگاه بود. هنر مدیریت این بود که ایرادات منصوریان را بر طرف کند نه این که به خاطر خودش کاری کند که او استعفا دهد.

کارشناس فوتبال کشور گفت: مدیرانی که در حرفه‌های تخصصی غیر ورزشی شان موفق نبودند آمده‌اند در فوتبال که حرفه تخصصی شان نیست چه گلی به سر استقلال بزنند؟ مدیرانی که یک تیم بزرگ با ده‌ها میلیون هوادارش را در رسانه ملی به تمسخر گرفتند تا دستشان برای هوادار این تیم رو شود.

وی در ادامه گفت: به خودم می‌گویم که کسی ناراحت نشود. اما من بعنوان یک پیشکسوت بهتر است که استقلال خودم را حفظ کنم تا اگر قرار شد نظری هم بدهم بعنوان یک کارشناس مستقل نظر بدهم و وامدار کسی نباشم. اینطوری نباشد که الان یک موضوعی را تایید کنم، پای آن بایستم، مقابل هوادار و رسانه و دیگران بایستم و فردا که کار خراب شد بگویم من کاره‌ای نبودم و مدیران به ما گفتند ما هم تایید کردیم.

مهاجم پیشین تیم استقلال در خاتمه گفت: همه این صحبت ها و حرف و حدیث ها برای اعتلای تیم استقلال است. نمی‌خواهم این آقای شفر از هنوز از گرد راه نرسیده را نقد کنیم و اجازه بدهیم که او اول کارش را بکند و بعد روی کارنامه‌اش صحبت کنیم. البته کارنامه او نشان می‌دهد که در افریقا موفق بوده و در خود آلمان موفق نبوده. فوتبال ما هم در اشل های کوچک تر شبیه فوتبال آلمان است. اما با این وجود من امیدوارم که شفر با استقلال نتیجه بگیرد و موفق باشد. چرا که همانطور که فوتبال ما در گذشته در سطح باشگاهی حرف اول را در آسیا می زد، الان هم باید به همان جایگاه پیشینش بازگردد.