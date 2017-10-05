پیام نبیه بری به بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پیامی به بشار اسد رئیس جمهور سوریه، به مناسبت جنگ اکتبر ۱۹۷۳ را فرستاد.

وی گفت: امیدواریم روند آزادسازی جولان سوریه تکمیل شود و به اشغال اسرائیلی ها در آن پایان داده شود و طرحهای شهرک سازی از بین برود. امیدواریم که سوریه به طور کامل بر تروریسم پیروز شود.

شایان ذکر است جنگ اکتبر یا «جنگ عید غفران» (یُوم کیپور) که در میان اعراب به جنگ رمضان مشهور است با حمله ناگهانی نیروهای سوریه و مصر به اسرائیل در شش اکتبر ۱۹۷۳ که مصادف با عید غفران یهودیان بود، روی داد و باعث تاثیرات بین‌المللی مهمی شد.