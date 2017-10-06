ارسال لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت در نامه دکتر روحانی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی» که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

در مقدمه توجیهی این لایحه امده است: با عنایت به وضعیت نامناسب مدیریت پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و با هدف ترویج وتشویق استفاده از فناوری های نوین توسط بخش غیر دولتی جهت سرمایه گذاری در ایجاد وبهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند و حفظ محیط زیست این لایحه ارسال می شود.

در ماده یک این لایحه هم آمده است:‌ به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی از جمله زباله سوزی، گازی سازی، هاضم بی هوازی وگاز حاصل از محل های دفن وساماندهی پسماندهای عادی در کشور با اولویت استانهای ساحلی وکلان شهرها نزخ خرید تضمینی برق حاصل از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو وکشور وتصویب شورای اقتصاد در هر سال تعیین می شود.

در ماده چهار این لایحه آمده است: سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول مالیات با نرخ صفر درصد ومعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

همچنیین بر اساس ماده پنج این لایحه به منظور کمک به اجرای دقیق اصولی مدیریت پسماند، کلیه فعالیتهای مرتبط بامدیریت اجرایی پسماند (تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت ودفع) که محصول و فرایندهای تولیدی آنها منطبق با الزامات فنی و زیست محیطی است بر اساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.