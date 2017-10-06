به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا و لوئیس سوارس به توافق رسیدند که این بازیکن در ماه نوامبر تحت جراحی قرار بگیرد تا «کیست سینوویال» زانوی راست سوارس (کیستی که مربوط به مفصل پا است) بیرون آورده شود.

دلیل انتخاب این تاریخ این است که بعد از جراحی به احتمال زیاد مهاجم اوروگوئه‎ای چندین بازی بارسا را از دست خواهد داد.

روزنامه اسپورت و شبکه رادیویی کاتالونیا امیدوارند که صعود اوروگوئه به جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ تا قبل از آن تاریخ قطعی شده باشد و در نتیجه نیازی به حضور سوارس در بازی‌های بین‌المللی هم نباشد.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود او برای مدتی حدود ۲ یا ۳ هفته خانه‎نشین خواهد بود و این یعنی تنها ۲ یا ۳ بازی از بارسلونا را از دست خواهد داد.