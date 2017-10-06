«شفر»: استقلال باید به قهرمانی آسیا برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی کمیته فنی باشگاه استقلال بامدیرعامل وشفر سرمربی تیم صبح امروز برگزارشد.

در این جلسه که علی جباری، جوادقراب، اکبر کارگرجم، محمد نوری حضور داشتند، ابتدا قراب گفت: کمیته فنی درجهت سربلندی باشگاه آمادگی لازم دارد همه گونه همکاری با سرمربی تیم استقلال داشته باشد و دراین راستا از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.

شفر نیز ضمن تشکر از اعضای کمیته فنی اعلام کرد: همه ما باید با هم باشیم تا تیم استقلال بتواند به جایگاه واقعی اش که قهرمانی در باشگاه های آسیا است دست یابد.

شفر در ادامه از زحمات اعضای کمیته فنی به خاطر بررسی و معرفی مربیان داخلی تشکر کرد و مقرر شد ضمن ارزیابی مربیان معرفی شده توسط شفر، در زمان مناسب نظراتش را به کمیته فنی اعلام کند.

وی همچنین پیش از شروع تمرین امروز استقلال درباره جلسه با کمیته فنی گفت: ملاقات بسیار خوبی میان من و اعضای کمیته فنی انجام شد. خیلی خوشحال شدم که این نفرات را از نزدیک دیدم و با آنها صحبت کردم. درباره پیشینه برخی از آنها مواردی را شنیده بودم و می دانم که بازیکنان بسیار بزرگ و تاریخ سازی در استقلال و فوتبال ایران بودند. آقای قراب را پیش از این ملاقات کرده بودم و امروز با چهره فراموش نشدنی و اسطوره ای استقلال یعنی آقای جباری روبه رو شدم، همینطور آقایان کارگر جم و نوری را نیز ملاقات کردم. جلسه بسیار خوبی در حضور مدیرعامل و معاون باشگاه داشتیم.

او افزود: خیلی خوشحالم از اینکه می بینم همه اعضای باشگاه و به خصوص کمیته فنی برای موفقیت استقلال یکدل و متحد هستند. این اتفاق بسیار خوبی است که باعث دلگرمی من است. امیدوارم بتوانیم با حمایت هواداران و تلاش ها و کوشش های بازیکنان، کادرفنی و همه اعضای باشگاه بهترین روزها را برای استقلال رقم بزنیم.