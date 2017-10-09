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۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۷:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

روایت عضو سابق هیات مدیره پرسپولیس از دردسری که طارمی ایجاد کرد

روایت عضو سابق هیات مدیره پرسپولیس از دردسری که طارمی ایجاد کرد

عضو سابق هیات مدیره پرسپولیس معتقد است مهاجم این تیم باید درباره محرومیت خودش و باشگاه شفاف سازی کند تا تکلیف متخلفان در حکم محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات مشخص شود.

محمدرضا زادمهر، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره محرومیت مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس از سوی فیفا گفت: این محرومیت سنگینی است و قطعا به ضرر پرسپولیس است. به نظرم بهترین راه این است که شفاف سازی کامل انجام شود تا همه در جریان این موضوع قرار بگیرند.

وی که در زمان بازگشت مهدی طارمی از ریزه اسپور ترکیه به جمع سرخپوشان عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بود، اظهار داشت: زمانی که تصمیم به بازگشت این بازیکن گرفتیم تمام جوانب را طبق معمول بررسی کردیم. همیشه وقتی بحث جذب بازیکن مظرح می شد با مشاوران حقوقی و وکلایی که در این زمینه، شناخت کامل به قوانین فوتبالی داشته اند مشورت می کردیم.

زادمهر تاکید کرد: درباره پرونده مهدی طارمی که در آن برهه زمانی خاص بود تمام راه ها را سنجیدیم. طارمی و وکیل قانونی اش هم همیشه می گفتند هیچ مشکلی وجود ندارد. بارها این جمله را تکرار کردند که منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. مستنداتی هم که به ما نشان داده شد چنین موضوعی را نشان می داد. طارمی می گفت هیچ مشکلی ندارد و به همین خاطر به راحتی می تواند به پرسپولیس برگردد.

عضو سابق هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: طارمی باید درباره این موضوع شفاف سازی کند. هوادار حق دارد در جریان نکات ریز و درشتی که در این باره رخ داده و آنها را ناراحت کرده است شفاف سازی کند. در این زمینه بدون شک تخلفاتی شده است.

کد مطلب 4106124
مهدی مرتضویان

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