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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹

در تهران؛

مراسم ترحیم والده «حسین کمالی» پس فردا برگزار می‌شود

مراسم ترحیم والده «حسین کمالی» پس فردا برگزار می‌شود

مراسم ترحیم والده دبیرکل حزب اسلامی کار روز دوشنبه ۱۷ مهر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ترحیم «ایراندخت سرمست» والده حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار روز دوشنبه ۱۷ مهر برگزار می شود.

این مراسم از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ روز دوشنبه در مسجد امام خمینی(ره) واقع در فاز ۲ شهرک اکباتان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4106461

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