به گزارش خبرنگار مهر، قیمت فروش هر برگه گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با ۲ هزار تومان کاهش در بازار سرمایه امروز به ۷۳ هزار تومان رسید که نسبت به هفته پایانی شهریور ماه، ۶ تا ۷ هزار تومان کاهش را نشان می دهد.

بر این اساس صبح امروز هر برگه اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد امسال (با نماد تسه ۹۶۰۳) که هفته گذشته به قیمت ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان خرید و فروش شد، امروز به نرخ ۷۳ هزار تومان معامله شد که این نرخ پایین ترین رقم اوراق تسهیلات مسکن در ۴ ماهه اخیر و همزمان با اوج گیری معاملات مسکن محسوب می شود.

همچنین تسه ۹۶۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین سال جاری) نیز که هفته گذشته با همین قیمت ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان به خریداران عرضه شد، صبح امروز با قیمت ۷۴ هزار تومان معامله شد.

گفتنی است در حال حاضر تنها اوراق تسهیلاتی که با رقم ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان خرید و فروش می شود، اوراق منتشره در شهریور امسال (تسه ۹۶۰۶) است.

بر اساس اعلام مسئولان بانک عامل بخش مسکن و فرابورس، هیچ یک از اوراق تسهیلات صادره در تاریخ های مختلف با یکدیگر تفاوتی ندارند؛ تنها موضوعی که متقاضی دریافت تسهیلات مسکن باید مد نظر داشته باشد، عدم انقضای تاریخ اوراق تا زمان انتهای اقدامات مربوط به تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات مسکن است که دو سال از زمان صدور خواهد بود. همچنین خریدار اوراق تسهیلات تا ۴ ماه از زمان خرید برگه ها، اجازه فروش ندارد.

پیش از این نیز یک کارشناس خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در گفت وگو با خبرگزاری مهر از احتمال کاهش نرخ این اوراق در ماه های محرم و صفر (مهر و آبان) به دلایل فرهنگی و خودداری مردم از انجام معاملات سنگین در ماه های عزاداری خبر داده بود.