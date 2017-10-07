نوری:نباید مجیدی را هم مثل منصوریان سوزاند/ الان وقت نقد شفر نیست

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستیاران ایرانی پیشنهاد شده به شفر اظهار داشت: با صراحت می‌گویم کمیته فنی آقایان دین‌محمدی و طاهری را به شفر پیشنهاد داد و هیچ بحث تحمیلی در کار نبود. چون شفر شناختی از مربیان ایرانی نداشت، ما به منظور کمک به ایشان این دو پیشکسوت را به ایشان پیشنهاد دادیم و ایشان هم نظرشان را دادند و اظهار کردند باید در مورد آنها بیشتر بررسی شود. بار دیگر تاکید می‌کنم که کمیته فنی در این خصوص تنها پیشنهاد داد.

سخنگوی کمیته فنی در مورد بازگشت رحمتی به تمرین تصریح کرد: حرف اول و آخر را در امور فنی خود سرمربی می‌زند چون ایشان باید پاسخگوی نتایج تیمش باشد. در مورد رحمتی و حتی جباری قرار شد تا نظر مستقیم شفر اعمال شود.

وی در خصوص مدیر رسانه‌ای تیم که از نزدیکان به رحمتی محسوب می شود بیان داشت: این مسائل در حیطه اختیارات ما نیست و از روابط حاکم بین این دو خبر نداریم. اما این قول را می‌دهیم که با درایتی که در تیم توسط خود افتخاری اعمال می شود همه ارکان باشگاه در خدمت باشگاه و در راه پیشبرد اهداف آن قدم بردارند.

پیشکسوت آبی‌ها در خصوص پیشنهاد به فرهاد مجیدی برای حضور روی نیمکت این تیم اظهار داشت: شفر در نشست خبری‌اش در پاسخ به دوستان رسانه‌ای نام فرهاد مجیدی را عنوان کرد و حضور او را در این تیم نه تایید کرد و نه تکذیب. اما نظر خود من این است که اگر فرهاد هم در این مقطع به استقلال بیاید اشتباه منصوریان در مورد تکرار شده است. منصوریان قدری زود به استقلال آمد و متاسفانه این اتفاقات برایش افتاد. اگر فرهاد هم در این مقطع به این تیم بیاید سرنوشتی چون منصوریان انتظارش را می‌کشد.

نوری در خاتمه در ادامه خاطرنشان ساخت: متاسفانه برخی از پیشکسوتان که همه از دوستان ما هستند این روزها فقط شفر را به باد انتقاد گرفته و به نظر می‌رسد که بیشتر قصد تخریب دارند. الان وقت نقد شفر آن هم از نوع تخریبی‌اش نیست. دوستان ما باید اجازه بدهند شفر کارش را بکند و عرصه را بر او تنگ نکنند. وظیفه پیشکسوت حمایت از تیمش است. خود ما هم هر زمان که از مجموعه استقلال بیرون بودیم فقط حمایت کردیم و الان هم که در کمیته فنی هستیم باز هم از تیم مان حمایت می کنیم.

وی در خاتمه بیان داشت: به نوبه خودم از افتخاری تشکر می‌کنم چون معتقدم او در این مقطع بهترین انتخاب را داشت. شفر می‌تواند استقلال را به روزهای اوج بازگرداند. در این مقطع زمانی که وسط فصل فوتبالی بودیم و عمده مربیان خوب تیم دارند، بهترین انتخاب را داشت و هواداران هم باید به شفر اعتماد کنند و به او فرصت کافی بدهند تا تیم شان را به اوج برساند.