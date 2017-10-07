نشست اندیشه نگاری ادبی در رمان «شازده کوچولو» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ سرای اندیشه، در پانزدهمین نشست اندیشه و قلم، رمان «شازده کوچولو» اثر نویسنده فرانسوی، آنتوان دو سنت اگزوپری با حضور دکتر امیرعلی نجومیان نویسنده، نظریه‌پرداز و مترجم در فرهنگ سرای اندیشه نقد و بررسی می شود.

«شازده کوچولو» رمانی است که به بیش از ۲۵۰ زبان و گویش ترجمه شده و با فروش بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ محسوب می‌شود. در این داستان سنت اگزوپری به شیوه‌ای سوررئالیستی به بیان فلسفه خود از دوست داشتن و عشق و هستی می‌پردازد.

طی این داستان سنت اگزوپری از دیدگاه یک کودک، که از سیارکی به نام ب۶۱۲ آمده، پرسشگر سؤالات بسیاری از آدم‌ها و کارهایشان است.

در این داستان شخصیت قهرمان، خلبانی بی‌نام است که، پس از فرود در بیابان با پسر کوچکی آشنا می‌شود. پسرک به خلبان می‌گوید که از اخترکی دوردست می‌آید و آنقدر آنجا زندگی کرده که روزی تصمیم می‌گیرد برای اکتشاف اخترک‌های دیگر خانه را ترک کند... د.

این نشست روز یکشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۶در فرهنگ سرای اندیشه برگزار می شود و حضور برای عموم آزاد است.

علاقمندان برای شرکت در این برنامه می توانند به خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه، فرهنگ سرای اندیشه مراجعه کنند.