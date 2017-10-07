فعالیت ۳۳۰ استاد سطوح عالی در مدرسه علمیه امام کاظم(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی مراکز حوزوی تحت اشراف حضرت آیت الله مکارم شیرازی ظهر شنبه در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) و با حضور این مرجع تقلید و جمعی از اساتید و طلاب و مدیران مدارس تخصصی فقه، تفسیر، شیعه شناسی و موسسه دارالأعلام مدرسه اهل بیت و مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد.

مدیر بخش سطوح عالی مدرسه علمیه امام کاظم(ع) در این مراسم، اظهار کرد: در سال گذشته ۱۷ مجموعه فعال وجود داشته و مراکزی چون فقه و زبانکده تأسیس شد.

حجت الاسلام توسلی گفت: مراکزی چون تفسیر، مشاوره و علوم قضا در این مدرسه متمرکز هستند و بر طبق آمار ۲ هزارو ۸۱۷ طلبه در سال گذشته در این مدرسه رفت و آمد و فعالیت داشتند.

وی افزود: ۳۳۰ نفر استاد سطوح عالی در زمینه‌های مختلف در مدرسه فعالیت و تدریس داشته و ۴۴۲ درس در سال گذشته برگزار شد.

مدیر بخش سطوح عالی مدرسه علمیه امام کاظم(ع) گفت: زبانکده این مرکز در سال اول تأسیس با ۳۰ نفر شروع شد و امروز بالغ بر ۴۰۰ نفر زبان آموز به زبان‌های عربی و انگلیسی تحت آموزش هستند.

ارائه ۴۱۵ تحقیق از مباحث تخصصی شیعه شناسی

مدیر مرکز تخصصی شیعه شناسی نیز در ادامه این مراسم، اظهار داشت: این مرکز در سال گذشته فعالیت‌های جدیدی را راه‌اندازی کرد و نشست‌هایی را برگزار کرده است.

حجت الاسلام محمد علی داعی‌نژاد از تهیه محتواهای مورد نیاز برای سایت مرکز توسط خود محققان خبر داد و گفت: در این راستا نزدیک به ۴۱۵ صفحه تحقیق در سایت از مباحث تخصصی شیعه شناسی تنظیم شده است.

وی افزود: در خصوص پایان نامه نویسی طی گفت‌وگو در کمیته‌ای چند طرح با ۶۰ موضوع زیر مجموعه مورد تصویب اولیه اعضا قرار گرفت.

مدیر مرکز تخصصی شیعه شناسی گفت: در بخش آموزش مجازی که سال قبل شروع شد اکنون نزدیک به ۷۵۰ صفحه در دو سطح عمومی و تخصصی تدوین شد.

وی تصریح کرد: طی هماهنگی با مسؤلان مسجد مقدس جمکران قرار شده است تا دو شب در هفته طلاب ما در این مکان حضور داشته باشند که در این راستا تاکنون ۶۰ جلسه و ۱۸۰ ساعت اجرایی شده.

تربیت ۷۰ نیروی متخصص توسط موسسه دارالاعلام

معاون آموزش موسسه علمی دارالاعلام مدرسه اهل البیت(ع) نیز در این جلسه اظهار داشت: این موسسه تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با هدف شناخت، نقد و مقابله با افکار مخرب وهابیت و از سوی دیگر دفاع و حفاظت از کیان اهل البیت علیهم السلام و ترویج عقاید حقه تشیع به همت و تلاش عدّه‌ای از صاحبنظران برجسته و اساتید و محققین و با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین مهدی مکارم شیرازی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ آغاز کرد.

حجت الاسلام کوثری با اشاره به فعالیت‌های این موسسه، گفت: معاونت آموزش در راستای توجه به نیازهای داخلی و فراملی برای پرورش نیروی متخصص در تحقیق و نگارش در زمینه نقد وهابیت در سطوح عالی در دستور قرار گرفت و حاصل آن تربیت بیش از ۷۰ نیروی متخصص و کار آمد و نیز ارائه بیش از ۲۰ هزار صفحه مقاله و خلاصه نویسی توسط محققان بوده است که حدود ۱۰۰ عدد از این مهم‌تریم این مقالات در نشریات علمی و پژوهشی معتبر به چاپ رسیده است.

وی از افتتاح شعب مؤسسه در دیگر نقاط کشور چون اهواز و شیراز خبر داد و افزود: با تلاش‌های معاونت پژوهش باعث شده در میان اهل سنت جلسات نقد وهابیت برگزار شود و مورد استقبال اهل سنت قرار بگیرد.

حجت الاسلام کوثری عنوان کرد: کتابخانه این موسسه با بیش از ۲۰ هزار جلد کتاب یکی از جامع‌ترین کتابخانه‌ها است و ۸۰ جلد کتاب توسط انتشارات موسسه به زبان‌های مختلف منتشر شده است.

ارائه ۸۳ مقاله توسط مرکز تخصصی فقه

در ادامه مدیر مرکز تخصصی فقه نیز ابراز داشت: در مرکز فقه ۱۰۰ طلبه وجود دارد که در سال جدید از میان هزارو ۳۵ داوطلب ۲۶ طلبه انتخاب شده‌اند.

حجت الاسلام واحدی گفت: در سال گذشته روزهای تحصیلی ۱۷۷ روز و در تابستان ۳۵ روز بوده که در مجموع ۲۱۲ روز تحصیلی سپری شد.

وی افزود: روزهای پنجشنبه بخش‌های تبلیغی و غیر تبلیغی برنامه ریزی شده بود و در این مرکز طلاب موظف به ارائه مقاله هستند که به این منظور تا کنون ۸۳ عنوان مقاله آماده و دو نشریه مرکز تخصصی فقه راه اندازی شده است.

ثبت نام ۲۶ طلبه درمدرسه فقه امام حسین(ع)

حجت الاسلام محی الدین مکارم مدیر مدرسه فقه عالی امام حسین(ع) نیز در این مراسم، گفت: با توجه به اینکه سال اول فعالیت این مدرسه است از ۲۶ نفر ثبت نام به عمل آمده است.

وی عنوان کرد: عقیده ما مهار کمیت و افزایش کیفیت و تعطیل نشدن حوزه آزاد است و سعی می‌کنیم ارتباط طلاب با حوزه آزاد حفظ شود.

حجت الاسلام مکارم تصریح کرد: برای حفظ رابطه استاد و شاگردی به سمت استاد محوری حرکت می‌کنیم و سعی داریم طلاب و فضلایی شایسته و مفید برای جامعه را تربیت نماییم.