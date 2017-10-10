به گزارش خبرنگار مهر، وینفر شفر بعد از رایکوف، جگیج، سوکوموروخوف و رولند کخ، پنجمین سرمربی تاریخ باشگاه استقلال و دومین سرمربی آلمانی این تیم است که جانشین علیرضا منصوریان در این تیم شد. از مربیان دوره علیرضا منصوریان در استقلال، تنها میک مک درموت بدنساز منصوریان در کادر فنی جدید باقی مانده که قرار است دستیار اول شفر در این تیم باشد.

گرچه هنوز دیگر اعضای کادر فنی استقلال به صورت رسمی شناخته و معرفی نشده‌اند، اما حضور یک آنالیزور آلمانی (پسر شفر) در این تیم تقریبا حتمی است و این فرد نیز تا آخر هفته به کادر فنی آبی پوشان اضافه خواهد شد. به جز این، دو فرد دیگر نیز به کادر فنی استقلال اضافه می‌شوند که به احتمال زیاد یکی از آنها خارجی خواهد بود.

به این ترتیب کادر فنی استقلال به زودی با حضور چهار مربی خارجی تکمیل خواهد شد تا برای اولین بار در طول تاریخ ۴ خارجی به صورت همزمان روی نیمکت این تیم بنشیند. در صورت تکمیل کادر فنی، می توان مدعی شد شاهد خارجی ترین کادر فنی در تاریخ باشگاه استقلال خواهیم بود.