به گزارش خبرنگار مهر، با بررسی اجمالی فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر و مقایسه آن با فراخوان سال گذشته چند مورد تغییر قابل رویت است.

یک تغییر به نفع بخش فنی

یکی از این تغییرات جدا کردن سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی و جلوه های بصری است. این یعنی اینکه به یک بخش تخصصی سینما بیشتر توجه شده است.

عکس فیلم سیمرغ مستقل ندارد؟

اما در فراخوان امسال سیمرغ بهترین عکس فیلم، مورد اشاره نیست و تنها در بخشی از فراخوان آمده است: «مسابقه تبلیغات سینمای ایران

این بخش با هدف تشویق، تقویت و بکارگیری روش ­های خلاقانه و مؤثر در عرصه بازاریابی و پخش آثار سینمایی و جذب حداکثری مخاطبان برگزار می­ شود.

آیین­ نامه، ضوابط و شرایط شرکت در این بخش که به آثار سینمایی نمایش داده شده اختصاص دارد جداگانه اطلاع ­رسانی خواهد شد.»

حال باید دید با اعلام ضوابط این بخش سیمرغ مستقل بهترین عکس فیلم باقی خواهد ماند یا حذف می شود. همچنین تکلیف بخش پوستر و تیزر و آگهی نیز باید مشخص شود.

سیمرغی جداگانه برای «هنر و تجربه»

از دیگر تغییراتی که در این فراخوان دیده می شود آوردن یک سیمرغ ویژه برای بخش «هنر و تجربه» است که سال گذشته چنین تصریحی درباره سیمرغ «هنر و تجربه» در فراخوان وجود نداشت.

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که هیات انتخاب جشنواره دوره سی و پنجم از میان آثار بخش چشم‌انداز سینمای ایران (سال ۹۶)» تعداد ۲۲ تا ۳۳ اثر (فیلم‌های سینمایی بلند، فیلم‌های اول، هنرو تجربه و انیمیشن) را برای حضور در بخش مسابقه انتخاب می‌کرد ولی امسال در فراخوان تاکید شده است که «هیأت انتخاب جشنواره که توسط دبیر جشنواره انتخاب می­ شود از میان آثار متقاضی حداکثر ۲۲ فیلم را که از کیفیت برتری برخوردار باشند برای نمایش و داوری انتخاب خواهند کرد.»

آخرین وضعیت فیلم اولی ها

همچنین سال گذشته سیمرغ بهترین فیلم اول با نام «جایزه ویژه استعداد درخشان» اهدا می شد که امسال در فراخوان عنوان «سیمرغ فیلم اول» تصریح شده است.

ورودی فیلم ها کمتر شد

از آنجا که سال گذشته در فراخوان جشنواره ملی فیلم فجر هیات انتخاب جشنواره حداکثر تعداد ۴۴ فیلم از آثار متقاضی (فیلم های بلند سینمایی، فیلم های اول، هنر و تجربه و انیمیشن) را برای بخش چشم انداز سینمای ایران(سال ۹۶) انتخاب می کردند ولی امسال فقط یک ورودی ۲۲ تایی برای جشنواره در نظر گرفته شده است می توان اینگونه برداشت کرد که شاهد حضور تعداد کمتری از فیلم ها در این دوره باشیم.

تغییر در بخش فیلم های تقدیری بخش مردمی

همچنین سال گذشته در فراخوان اعلام شده بود که در بخش فیلم برگزیده تماشاگران دو فیلم برگزیده دوم و سوم نیز معرفی و تقدیر می‌شوند ولی امسال در فراخوان اعلام شده که این جایزه از طریق مراجعه به آرای تماشاگران، به محبوب­ترین فیلم تعلق خواهد گرفت یعنی فقط یک فیلم انتخاب و معرفی می شود.

وضعیت فیلم های کوتاه هم تغییر کرد

از دیگر مواردی که درباره فراخوان جشنواره ملی فیلم فجر در ۲ سال اخیر محل بحث است حضور فیلم های کوتاه است که سال گذشته فراخوان به حضور آنها اشاره ای نداشت و به معنای حذف این بخش بود و بعدها با دستور رییس وقت سازمان سینمایی این بخش به جشنواره برگشت ولی امسال در فراخوان جشنواره تصریح شده است: «هیأت داوران از میان نامزدهای بهترین فیلم ­های کوتاه داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشن مستقل فیلم­ های کوتاه خانه سینما (حداکثر ۱۰ فیلم) که مدت زمان هر فیلم کمتر از ۱۵ دقیقه باشد یک فیلم را به عنوان فیلم برگزیده انتخاب و سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه را به کارگردان آن فیلم اهدا خواهند کرد.»

یک تغییر در بخش مستندها و وجود ابهام در سیمرغ ها

حضور مستندها در جشنواره فیلم فجر هم چند سالی است که محل بحث است و به تناوب نحوه این حضور تغییر کرده است. سال گذشته در فراخوان آمده بود: «فیلم های مستندی که در داخل و خارج از کشور به نمایش درنیامده باشد (به جز فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره سینما حقیقت) می‌توانند متقاضی حضور در این بخش باشند.

شرایط پذیرش آثار:

* مدت زمان آثار بیش از ۷۰ دقیقه باشد.

هیات انتخابی متشکل از مستندسازان و کارشناسان فرهنگی - سینمایی از میان آثار متقاضی، فیلم‌های مسابقه را تعیین می‌کنند.

یک هیات داوری متشکل از سینماگران و صاحب‌نظران فرهنگی هنری، جوایز زیر را اهدا می‌کنند:

* سیمرغ بلورین بهترین فیلم

* سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی

* جایزه ویژه هیات داوران به بهترین دستاورد فنی یا هنری»

ولی امسال بدون مشخص شدن دقیق نحوه حضور مستندها، در فراخوان آمده است: «همچنین به منظور استمرار سیاست­ های تشویقی در تولید آثار سینمایی مستند، حداکثر ۲ فیلم سینمایی مستند که با هدف نمایش در سینمای کشور ساخته شده باشند و متقاضی حضور هستند انتخاب و داوری خواهند شد.

استثنائاً حضور در جشنواره سینمای حقیقت مانع از انتخاب این دو فیلم نخواهد بود.»

البته به نظر می رسد که سه سیمرغ مستقل بخش مستند دیگر وجود خارجی نخواهد داشت.

خبرگزاری مهر در گزارش های آتی به بررسی این تغییرات و موارد آن می‌ پردازد.