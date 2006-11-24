شرایط ایران در میدان نفتی آزادگان از عراق بهتر است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، درحاشیه مراسم امضای قرارداد اجرایی نفتی میدان آزادگان درجمع خبرنگاران گفت : کمتر از 5/1 ماه از تعیین تکلیف این پروژه با ژاپنی ها می گذرد وهمواره این سوال مطرح بود که آیا ایرانیان توان اجرای این پروژه را دارند، که در همین مدت کوتاه نیزما مشغول تعیین استراتژی اجرایی و جمع بندی این پروژه بودیم.

غلامحسین نوذری با تاکید برای که عمده کار این قرارداد توسط ایرانیان قابل اجرا است افزود: قرارداد عملیات اجرایی برای دسترسی به محل چاه های حفاری، اولین گامی است که معمولا در توسعه هر میدان انجام می شود.

وی ارزش این قرارداد را حدود 95 میلیون دلار دانست و تصریح کرد: کلیه چاه های دسترسی به 36 حلقه چاه ، ساختن محل سیویل ها و کلیه ابنیه های این پروژه ، ساخت ساختمان مورد نیاز برای اجرای پروژه ، اولین گام برای اجرای این پروژه است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از امضای قرارداد چاه های این میدان ظرف یک تا دوهفته آینده خبرداد و در خصوص سهم عراق در این میدان گفت : عراق به تازگی تولید از این میدان را آغاز کرده، اما از لحاظ نوع و شرایط مخزن ، ایران از شرایط بهتری نسبت به عراق برخوردار است.

نوذری میدان نفتی آزادگان را از بزرگترین میدان های نفتی دنیا دانست و تصریح کرد: این میدان دارای 32 میلیارد بشکه نفت در جا می باشد که بخش عمده آن در ایران قراردارد.

وی با تاکید بر اجرای عمده این کار توسط ایران گفت : به لحاظ نشان دادن توانمندی ها و این که همواره این سوال مطرح بود که آیا با رفتن ژاپنی ها ایران توان اجرای این پروژه را دارد یا خیر، باید عمده کار را ایران انجام دهد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به این که قرارداد دوم این میدان نیز با ایرانیان منعقد خواهد شد افزود: با این کار از توان ساخت داخل و توان اجرایی پیمانکاران داخلی استفاده می شود.

وی در مورد کمبودهای دفاتر حفاری ها اظهارداشت : با برنامه ریزی و بهره وری دکل ها ، می توان این کاهش را جبران کرد، البته در حال حاضر نیز سه دکل برای حفاری در میدان آزادگان توسط شرکت ملی حفاری در حال نهایی شدن است.

نوذری همچنین ازانجام مذاکرات برای فاز 3 پروژه دارخوین خبرداد و تصریح کرد: ‌چنانچه به جمع بندی برای اجرای فاز 3 این پروژه برسیم ، به احتمال قوی دکل های دارخوین برای خود این پروژه استفاده خواهد شد.

وی درمورد واگذاری سهام این طرح به شرکت های خارجی گفت : ما معطل هیچ شرکتی نیستیم و با برخی ها مذاکراتی را انجام داده ایم، اما تجربه اینپکس نشان می دهد که باید خودمان کاررا آغاز کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در هر مرحله ای اگر شرکتی با شرایط ما اعلام آمادگی کرد، ممکن است با آنها به توافق برسیم، اما اصلا کار را متوقف نمی کنیم و زمان را از دست نمی دهیم.

وی در خصوص پروژه نفتی یادآوران نیز گفت : کارجدی ظرف 10 روز گذشته آغاز شده و تمام مراحل قرارداد نهایی شده و قرارداد با چین آماده امضا می باشد.