به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات اخیر مقامات آمریکایی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
قال امیر المومنین علی(ع): «فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِیَّةِ وَ زَیْنُ الْوُلَاةِ وَ عِزُّ الدِّینِ وَ سُبُلُ الْأَمْنِ وَ لَیْسَ تَقُومُ الرَّعِیَّةُ إِلَّا بِهِم» (نامه ۵۳ نهجالبلاغه)
سپاه مظهر دفاع ملت ایران از آرمانهای بلند خویش، دژ تسخیرناپذیر ملت، زینت نظام جمهوری اسلامی، باعث عزت اسلام و ضامن امنیت کشور است و حفظ کشور بدون مردان رشیدی که جان بر کف گرفتهاند تا میهن اسلامی را حفاظت کنند، ممکن نخواهد شد. سپاه نه تنها در زمان امام راحل عظیمالشان، چنان در راه نجات میهن اسلامی ایستادگی کرد که مفتخر به مدال «اگر سپاه نبود کشور هم نبود» شد، بلکه در سالهای کنونی آنچنان در راه خدا مجاهدت کرده که باعث غیظ و نفرت کفار شده است تا جاییکه رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) در وصف آن فرمودند: «انقلابی زیستن و انقلابی ماندن بخش مهم کارنامهی سپاه است.»
همین مجاهدت مخلصانه و ایستادگی در راه انقلاب اسلامی ملت ایران است که باعث شده، دشمن در اقدامات اخیر خود دست به جنونی دوباره زده و تصور کند که با تهدید و فشار میتواند مردان مجاهد ایران اسلامی را عقب براند. آمریکا که نقشههایش در منطقه یکی پس از دیگری با بنبست مواجه میشود، در پی ناکامی در ائتلاف دروغین علیه داعش به دنبال ماجراجوییهای تازه در منطقه خصوصاً در تجزیه عراق و ایجاد ناامنی در دیگر کشورهای منطقه است.
در شرایط کنونی، ما ائمه جمعه سراسر کشور بر خود فرض میدانیم که یک بار دیگر دفاع همهجانبه و حمایت بیشائبه ملت غیور ایران را از فرزندان دلیر خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام داریم و در برابر تهدیدهای دشمنان این پیام امام راحل عظیمالشأن را یادآور شویم که فرمود: «آمریکای حیلهگر، دشمن شماره یک است و به خون ملتهای اسلام و استقلال شان تشنه است.» (صحیفه امام، ج ۲۱، صفحه ۱۷۹)
دشمنان ملت ایران به خصوص آمریکای جنایتکار بدانند که ملت در حمایت از فرزندان و جگرگوشههای خویش در سپاه، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی که مدافعان عزت و امنیت و حافظان دین و انقلاب این مردم هستند، تا آخر ایستادهاند و چنان که امام راحل عظیم الشان متذکر شد: «ما تا آخر عمر علیه دولت آمریکا مبارزه میکنیم.»(صحیفه امام، ج ۱۲، ۱۷۵)
از سوی دیگر فرزندان انقلابی ملت ایران که مفتخر به مدال پاسداری از این ملت شریف و غیور هستند، بدانند که مهم ترین و قویترین سلاح سپاه پاسداران در کنار همه تسلیحاتی که به لطف خدا و با درایت انقلابی خویش به آن دست یافتهاند، پشتیبانی بیدریغ ملتی است که قدرشناس خدمات و زحمات فرزندان خود است و با حضور میلیونی در تشییع پاسدارانی چون شهید حججی، نشان داده است که قدر مردان مجاهد خویش را میداند و به تأسی از امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی آرزو میکند که «ای کاش من هم یک پاسدار بودم.»(بیانات رهبری در ۱۳-۹-۱۳۷۶ که همین جمله را از امام راحل نقل کردهاند.)
این حمایت مردمی و پشتوانه اعتقادی است که در کنار سلاحهای متعارف، در دل دشمنان رعب ایجاد کرده است و طبل توخالی تهدیدهای دشمن نیز حاصل از همین ترس است. شیطان بزرگ، اکنون که با عهدشکنی آشکار و بیشرمانه در برجام و تلاش خائنانهاش در به شکست کشیدن آن، ماهیت پلید خود را یک بار دیگر روشن ساخته است به بهانههای واهی به دنبال افزایش تحریمها علیه ملت ایران و تشدید فشار بر مردم است که دستگاه دیپلماسی کشور باید جواب دندانشکنی به مواضع خصمانه آمریکا علیه برجام و ملت ایران بدهد.
در پایان باید به برخی از دلبستگان به دشمن و کسانی که خانه در مسیر سیل ساخته و بنیاد آرزوهای خویش بر باد قرار دادهاند و امید به آمریکا و قدرتهای پوشالین دنیایی بستهاند، این جمله امام(ره) را یادآور شویم که «آن ها که خواب آمریکا را میبینند خدا بیدارشان کند» (صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۱۲۷) که در غیر این صورت با نهیب و سیلی ملت بیدار خواهند شد. انشاءالله.
۱۷ مهر ۱۳۹۶»
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