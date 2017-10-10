شهرام میرآخورلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اطلاعیه روز گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اعلام اسامی شرکتهای متخلف پیش فروش کننده خودروهای وارداتی، گفت: بر مبنای ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون از حقوق مصرف کنندگان خودرو، تمامی شرکتهای عرضهکننده باید نسبت به اخذ مجوز پیشفروش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: البته اطلاعیه روز گذشته سازمان حمایت، به این معنا نیست که همه فعالیتهای این شرکتها غیرقانونی باشد؛ بلکه سایر فعالیتهای این شرکتها اعم از فروش، مشارکت در تولید و فروش اقساطی مطابق با ماده ۴ قانون برای این شرکتها مجاز است و آنها در این حوزهها اجازه فعالیت بر اساس ضوابط تعیین شده را دارند؛ اما در حوزه پیشفروش خودرو، باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، اخذ کرده باشند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که اطلاعیه روز گذشته سازمان حمایت نگرانی زیادی را برای مردمی که پیش خرید خودرو از این شرکتها داشته اند، ایجاد کرده و اکنون تکلیف آنها چیست، تصریح کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قطعا به شکایاتی که در این زمینه از سوی مردم مطرح میشود، رسیدگی خواهد کرد و شرکتها نیز باید پاسخگو باشند؛ اما این سازمان در صورتی که تخلف را محرز مشاهده کند، برخورد جدی خواهد کرد.
میرآخورلو گفت: چنانچه واردکنندگان خودرو و شرکتهای فروشنده خودروهای وارداتی، مطابق با قرارداد تنظیم شده با مشتری، نسبت به تعهدات خود اقدام نکنند؛ متخلف هستند و مردم هم میتوانند شکایت خود را به سازمان حمایت ارایه کنند و این سازمان هم پاسخگو است و به شکایات رسیدگی میکند.
وی تاکید کرد: مردم در این زمینه نگران نباشند و نباید این الگو در ذهنشان شکل بگیرد که باید پول خود را از شرکتهای عرضهکننده خودرو پس بگیرند و برایشان تداعی موسسات مالی غیرمجاز شود، بلکه هدف سازمان حمایت اطلاعرسانی است و قرار نیست ذهن مصرفکنندگان مشوش شود؛ اما قطعا در هر خریدی، مصرف کننده باید مجوز پیش فروش اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت را رویت کرده و سپس اقدام به خرید کند.
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