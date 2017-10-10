به گزارش خبرگزاری مهر، اهدای جوایز برگزیدگان هفتمین دوسالانه مجسمه سازی و نکوداشت ویکتور دارش در اختتامیه دوسالانه صورت می گیرد. این برنامه ساعت ۱۸ جمعه ۲۱ مهرماه با حضور هنرمندان و مسئولان در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

آثار هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران را بهرام شیردل معمار، ندیم کرم معمار و مجسمه ساز لبنانی، حمید شانس مجسمه ساز و مدرس دانشگاه، حمید سوری پژوهشگر، منتقد و مدرس هنر و حمید کشمیرشکن پژوهشگر، منتقد و مدرس هنر داوری کرده اند.

نکوداشت ویکتور دارش به پاس یک عمر فعالیت پویا و سازنده در آموزش هنری و جان بخشیدن دوباره به رشته دانشگاهی مجسمه‌سازی نیز در اختتامیه دوسالانه برگزار می شود.

هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با تم «وضعیت» به دبیری کورش گلناری با حمایت دفتر هنرهای تجسمی و همکاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با نمایش ۷۸ اثر در بخش مسابقه و ۱۸ اثر در بخش مدعو از ۱۴ شهریورماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شده است.