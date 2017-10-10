به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، «اهمیت فرهنگ‌سازی در استفاده از محصولات فرهنگی ایرانی» عنوان نشستی است که با سخنرانی محمدعلی شامانی، اعظم ترابی، ‌ صدیقه اطهری چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

علاوه بر این نشست که از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود، ‌ مرضیه شاه‌کرمی در سالن کنفرانس شماره دو مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون تهران درباره‌ی «نقش آگاهی و آموزش در تربیت فرزندان» در همین ساعت سخن خواهد گفت.

بعدازظهر همین روز گروه هنری «توما» کارگاهی را با عنوان «تصویرگری دوستی کودکان با حیات‌وحش» برگزار می‌کند که شرکت علاقه‌مندان در هر رده‌ سنی را بدون مانع اعلام کرده است. در این کارگاه آثاری با موضوع «عشق و محبت با حیوانات» خلق خواهند شد.

این کارگاه از ساعت ۱۳ تا ۱۸ پذیرای علاقه‌مندان است.

کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی هفته ملی کودک از سوی اداره کل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همراهی برخی نهادهای مرتبط با حوزه‌ی کودک برنامه‌ریزی و مدیریت شده است.