مسئولیت ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب به علی دارابی سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیما، عبدالعلی علی عسکری رییس صدا و سیما امروز ۱۸ مهر در جلسه شورای معاونان سازمان صدا و سیما، مسئولیت ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به علی دارابی معاون امور استان های این سازمان سپرد.



رییس رسانه ملی در این نشست بر برنامه ریزی دقیق برای برگزاری هرچه باشکوه تر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید و تصریح کرد: ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سازمان صدا و سیما باید با جمع آوری نظرات نخبگان، طراحی مناسبی برای انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان کشور فراهم کند.

علی عسکری افزود: باید برنامه سازان نخبه و برجسته رسانه ملی در یک سال و چهار ماه باقی مانده تا برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه هایی ویژه را در این زمینه تدارک ببینند که این امر نیازمند برنامه ریزی های دقیق و مدون است.



روز گذشته ۱۷ مهر ماه در حاشیه نشست هماهنگی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، رییس رسانه ملی از تشکیل ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در صدا و سیما و تلاش برای تولید فیلم و مستند در این زمینه خبر داده بود.