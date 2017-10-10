  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

در صدا و سیما

مسئولیت ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب به علی دارابی سپرده شد

مسئولیت ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب به علی دارابی سپرده شد

رییس سازمان صدا و سیما مسئولیت ستاد و انتشار کتاب بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به علی دارابی سپرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیما، عبدالعلی علی عسکری رییس صدا و سیما امروز ۱۸ مهر در جلسه شورای معاونان سازمان صدا و سیما، مسئولیت ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به علی دارابی معاون امور استان های این سازمان سپرد.

رییس رسانه ملی در این نشست بر برنامه ریزی دقیق برای برگزاری هرچه باشکوه تر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید و تصریح کرد: ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سازمان صدا و سیما باید با جمع آوری نظرات نخبگان، طراحی مناسبی برای انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان کشور فراهم کند.

علی عسکری افزود: باید برنامه سازان نخبه و برجسته رسانه ملی در یک سال و چهار ماه باقی مانده تا برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه هایی ویژه را در این زمینه تدارک ببینند که این امر نیازمند برنامه ریزی های دقیق و مدون است.

روز گذشته ۱۷ مهر ماه در حاشیه نشست هماهنگی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، رییس رسانه ملی از تشکیل ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در صدا و سیما و تلاش برای تولید فیلم و مستند در این زمینه خبر داده بود.

کد مطلب 4109868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها