کناره گیری خودخواسته یک تیم از لیگ برتر فوتسال!

حمید کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات بی پایان تیم ارژن در لیگ برتر فوتسال گفت: ما چیزی برای پنهان کاری نداریم. مشکلات مالی به حدی است که حتی هزینه تیم برای حضور در بازی آخر را من و چند نفر از اعضای کادر فنی پرداخت کردیم. بازیکنان ما حتی یک ریال هم گرفته اند. به همین خاطر امروز آخرین بازی ما در لیگ برتر فوتسال است و در نیم فصل دوم در میدان حاضر نخواهیم شد. اگر تا اینجا هم حاضر شدیم بازی کنیم به خاطر احترام به لیگ بود و اینکه مسابقات به نیم فصل اول برسد.

وی افزود: مسئولان باشگاه به ما اعلام کردند به خاطر مشکلات مالی تیم را اعزام نکنیم. آنها گفتند پولی نداریم که هزینه کنیم. ما هم با پول خودمان تیم را به آخرین مسابقه رساندیم تا به لیگ احترام گذاشته باشیم. تعدادی از بازیکنان هم رضایتنامه گرفته اند و با اتمام مسابقه امروز، از تیم ارژن جدا می شوند.

سرمربی تیم ارژن شیراز تاکید کرد: نیم فصل دوم مسابقات برای خودش به اندازه یک لیگ هزینه دارد. یا باید با پول وارد مسابقات شوید و یا اصلا در مسابقات شرکت نکنید. ما هم به خاطر شرایطمان در نیم فصل دوم حاضر نمی شویم. مشکلات ما از بازی دوم و سوم شروع شد. قبل از فصل هم نمی خواستیم در لیگ شرکت کنیم و حتی از قزوین برای خرید امتیاز ارژن تماس گرفته شد ولی مسئولان استان قول دادند که همکاری کنند که هیچکدام از این قول ها عملی نشد.

کمالی یادآور شد: ما از شورای شهر و فرمانداری شیراز انتظار کمک داشتیم. دو سال پیش که تیم ما به لیگ برتر صعود کرد، قول کمک ۲۰۰ میلیون تومانی دادند که ما روی این مبلغ حساب کردیم ولی آنرا پرداخت نکردند. الان دیگر از هیچکس انتظار ندارم. تا امروز هم خیلی خسته و اذیت شدم. هیچ مربی ای در لیگ پیدا نمی کنید که مثل من و همکارانم برای تیم از جیب خودشان برای تیم هزینه کرده باشند.

وی در ادامه با انتقاد از کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ فوتسال گفت: ما هر کاری کردیم که نظم لیگ به هم نریزد. می توانستیم از میانه فصل از مسابقات کنار بکشیم و از جیب خودمان هم هزینه نکنیم ولی به احترام لیگ و کمیته فوتسال این کار را نکردیم. با این حال کمیته فوتسال و سازمان لیگ با ما همکاری نداشتند. ما یک بازیکن بر اساس سهمیه آزاد جذب کردیم و قراردادش هم روز چهارشنبه گذشته ثبت شد. دنبال دریافت کارتش از سازمان لیگ بودیم اما سلیمانی به هیچ کدام از تماسهای ما جواب نداد. وقتی هم نماینده ما در تهران به سازمان لیگ رفت، سلیمانی با اظهار بی اطلاعی از ثبت قرارداد این بازیکن، نماینده ما را از اتاق بیرون کرد. ما با سازمان لیگ نهایت همکاری را داشتیم ولی آنها اینطور برخورد کردند که شایسته نبود.