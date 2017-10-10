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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد:

جعفری مذهب کتابشناسی متبحر بود

جعفری مذهب کتابشناسی متبحر بود

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور پیامی درگذشت دکتر محسن جعفری مذهب، ایرانشناس و کتاب شناس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، محمد سلگی در پیام خود به سابقه‌ و اهتمام مرحوم محسن جعفری مذهب در پژوهش حوزه تاریخ و فرهنگ اشاره کرده و درگذشت او را ضایعه‌ای برای این حوزه دانسته است.

متن پیام سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است: خبر درگذشت دکتر محسن جعفری مذهب موجب تاثر گردید. آن مرحوم که سال‌ها در حوزه تاریخ و فرهنگ ایران تحقیق و پژوهش کرد علاوه بر تخصص در حوزه ایرانشناسی، در موضوع کتابشناسی هم از تبحر برخوردار بود. سابقه پژوهشی و تحقیقی مرحوم جعفری مذهب در حوزه‌های تاریخ ایران، آسیای مرکزی، اسناد فارسی، نسخه‌های خطی و نسخه شناسی نشان از گستره کاری وی دارد. درگذشت دکتر محسن جعفری مذهب را که ضایعه‌ای برای عرصه فرهنگ مکتوب است، تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 4109928

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