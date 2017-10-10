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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

۳۰ مهر در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی؛

چهارمین دوره جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار برگزار می‌شود

چهارمین دوره جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار برگزار می‌شود

چهارمین دوره جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار، ۳۰ مهرماه در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعطای جایزه به بهترین پایان نامه تحصیلی در رشته کتابداری (علم اطلاعات و دانش شناسی) از جمله اهدافی است که در برنامه‌های گنجینه پژوهشی ایرج افشار، به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی سپرده شده و هدف از آن، تداوم نیت‌های استاد ایرج افشار در حفظ و گسترش علم و فرهنگ ایرانی است.

در سه سال گذشته و مصادف با روز تولد ایرج افشار، طی مراسمی در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی جوایزی به پایان نامه‌های برتر به رأی هیئت داوران اعطا شده است و اکنون و در چهارمین دوره جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار، این جایزه عصر روز یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰ در مراسمی از ساعت ۳۱۵ الی ۱۷ در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، به بهترین پایان نامه در رشته  کتابداری اعطاء می‌شود.

کد مطلب 4110042

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