به گزارش خبرنگار مهر، اعطای جایزه به بهترین پایان نامه تحصیلی در رشته کتابداری (علم اطلاعات و دانش شناسی) از جمله اهدافی است که در برنامه‌های گنجینه پژوهشی ایرج افشار، به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی سپرده شده و هدف از آن، تداوم نیت‌های استاد ایرج افشار در حفظ و گسترش علم و فرهنگ ایرانی است.

در سه سال گذشته و مصادف با روز تولد ایرج افشار، طی مراسمی در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی جوایزی به پایان نامه‌های برتر به رأی هیئت داوران اعطا شده است و اکنون و در چهارمین دوره جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار، این جایزه عصر روز یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰ در مراسمی از ساعت ۳۱۵ الی ۱۷ در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، به بهترین پایان نامه در رشته کتابداری اعطاء می‌شود.